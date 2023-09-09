Эрдоган просит G20 пойти на уступки России для возобновления зерновой сделки – Bloomberg

Президент Турции Реджеп Эрдоган призывает нескольких лидеров "Большой Двадцатки" удовлетворить некоторые требования России, чтобы попытаться возобновить зерновое соглашение, которое разрешило поставки украинского зерна и снизило мировые цены на продовольствие. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники, ознакомленные с ходом переговоров.

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Источники заявили, что Эрдоган пытается провести закрытые встречи с лидерами во время саммита G-20 в Нью-Дели в эти выходные.

Президент Турции помогал в создании Черноморской зерновой инициативы в 2022 году, обращает внимание издание.

Bloomberg отмечает, что хотя усилия Турции "вряд ли" повлияют на союзников Украины в США и Европе, принятие Эрдоганом требований России подчеркивает те вызовы, с которыми он сталкивается во время своей балансировки после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

4 сентября президент Турции и диктатор Владимир Путин встретились на юге РФ в Сочи, однако Эрдогану "не удалось убедить" Путина вернуться к соглашению, пишет СМИ.

Трое турецких чиновников, знакомых с обсуждением, заявили изданию, что Турция просит мировых лидеров содействовать страхованию российского экспорта продовольствия и удобрений лондонским Lloyd's [ведущая компания в мире страховых рынков] и возобновить подключение Москвы к системе SWIFT для международных платежей.

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Источники Bloomberg заявили, что ожидается, что члены G-20 потребуют "немедленных и беспрепятственных поставок зерна, продуктов питания и удобрений/ресурсов из Российской Федерации и Украины".

"Ожидается, что они [члены G20] скажут, что соглашение важно для удовлетворения спроса в развивающихся странах, особенно в Африке, и будут призывать к прекращению "военного уничтожения" или других атак на соответствующую инфраструктуру", – пишет издание.

США и их союзники исключают заявления России о том, что лимиты ограничивают экспорт сельскохозяйственной продукции из РФ, и "пока сопротивляются призывам ослабить санкции", отмечает Bloomber.

Несколько европейских дипломатов заявили, что Турция во время встреч "часто упоминает" о состоянии зерновых переговоров. По их словам, РФ отклонила предложенный ООН компромисс с созданием дочерней компании подсанкционного банка "Россельхозбанк", чтобы разрешить использование SWIFT.

Индийский чиновник сообщил, что Турция пытается найти консенсус в попытке возобновить сделку.

По словам турецких чиновников, государство сообщает своим коллегам, что способом возобновить зерновое соглашение является ослабление некоторых санкций, которые, как утверждает РФ, препятствуют импортировать сельскохозяйственное оборудование, такое как тракторы или запчасти.

Европейские дипломаты заявили Bloomberg, что Украина ведет переговоры с Румынией и Болгарией по альтернативному морскому маршруту, который проходил бы из Украины через территориальные воды Румынии.

Однако этот путь обеспечит только часть потребностей, отмечает издание.

Члены G20 приняли совместную декларацию по итогам саммита: в ней есть призыв к соблюдению принципов международного права, в частности территориальной целостности и суверенитета стран, также отмечается недопустимость использования ядерного оружия.

Издание Bild утверждает, что в его распоряжении есть письмо генсека ООН Антониу Гутерреша к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, в котором он предложил возобновление зернового соглашения на выгодных для государства-агрессора условиях, включая фактическое обнуление санкций.

После выхода РФ из зерновой сделки в середине июля 2023 года оккупанты разбивают ракетами и дронами порты и зернохранилища в Одесской области. А после того, как Украина начала вывозить больше зерна через дунайские порты в Румынию, Измаил и Рени стали частыми целями для оккупантов.

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