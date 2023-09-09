Украина разочарована итоговой декларацией G20. МИД показал отражающий реальность вариант

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко опубликовал со своими исправлениями текст итоговой декларации саммита "Большой Двадцатки". По его словам, так бы основные элементы текста выглядели "более приближенными к реальности".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Николенко сообщил, что Украина благодарна партнерам, пытавшимся включить в текст "сильные формулировки ".

Однако в части коммюнике G20 по поводу агрессии РФ против Украины организации "нечем гордиться", заметил чиновник.

"Очевидно, что участие украинской стороны позволило бы участникам лучше понять ситуацию. Принцип "ничего об Украине без Украины" остается ключевым как никогда", – объяснил Николенко.

Спикер МИД добавил фотографию с исправлениями основных элементов декларации саммита G20, чтобы они были "более приближенными к реальности".

В частности, он исправил словосочетание "война в Украине" на "война против Украины", "Украинский кризис" на "агрессивная война России против Украины".

Во фразе, что "все государства должны действовать таким образом, что полностью отвечает целям и принципам устава ООН" на фото заменено "все государства" на "Россия".

Во фразе о недопустимости использования ядерного оружия в войне против Украины уточнено, что речь должна идти именно о российском использовании этого оружия.

В конце вписано "члены G20 однозначно осуждают это [войну] и призывают Москву немедленно прекратить ее", вместо оригинала "были разные взгляды и оценки ситуации".

Члены G20 приняли совместную декларацию по итогам саммита: в ней есть призыв к соблюдению принципов международного права, в частности территориальной целостности и суверенитета стран, также отмечается недопустимость использования ядерного оружия.

15 августа 2023 года "Большая двадцатка" опубликовала список приглашенных стран на саммит в Нью-Дели. Среди них нет Украины, но есть Россия во главе с диктатором Путиным.

15 ноября 2022 года президент Зеленский на саммите G20 предложил формулу мира – 10 шагов для завершения войны, которые должны начаться с вывода войск РФ из Украины.

Читайте также: Эрдоган просит G20 пойти на уступки России для возобновления зерновой сделки – Bloomberg

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.