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Украины нет в списке участников саммита G20, однако есть Россия во главе с Путиным

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2023, 10:25
Украины нет в списке участников саммита G20, однако есть Россия во главе с Путиным - Фото
Саммит G20 (Фото: ЕРА)

Украины нет в списках приглашенных стран на саммит G20, который должен состояться 9-10 сентября в Нью-Дели, однако там есть Россия, которую традиционно должен представить ее диктатор Владимир Путин. Это говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Большой двадцатки".

Из постоянных членов G20 на саммит приглашены лидеры Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Китая, Франции, Германии, Индонезии, Италии, Японии, Мексики, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Южной Африки, Турции, Британии, США, а также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и глава Евросовета Шарль Мишель.

В списке приглашенных постоянных членов есть также российский диктатор Путин.

Скриншот

Министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар еще в начале июня заявил, что Нью-Дели не планирует приглашать Украину на саммит, аргументировав это тем, что она не является членом G20, а ведущая войну против нее Россия является частью группы.

"G20 – это экономический форум, а не форум для геополитических дискуссий", – пояснил тогда он, добавив, что на саммите могут обсудить экономические последствия конфликта, но не пути его разрешения.

Читайте также: Россия и Китай подтвердили партнерство после встречи глав МИД на G20

Милана Головань
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владимир путинG20саммит
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