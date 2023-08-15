Украины нет в списке участников саммита G20, однако есть Россия во главе с Путиным

Украины нет в списках приглашенных стран на саммит G20, который должен состояться 9-10 сентября в Нью-Дели, однако там есть Россия, которую традиционно должен представить ее диктатор Владимир Путин. Это говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Большой двадцатки".

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Из постоянных членов G20 на саммит приглашены лидеры Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Китая, Франции, Германии, Индонезии, Италии, Японии, Мексики, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Южной Африки, Турции, Британии, США, а также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и глава Евросовета Шарль Мишель.

В списке приглашенных постоянных членов есть также российский диктатор Путин.

Министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар еще в начале июня заявил, что Нью-Дели не планирует приглашать Украину на саммит, аргументировав это тем, что она не является членом G20, а ведущая войну против нее Россия является частью группы.

"G20 – это экономический форум, а не форум для геополитических дискуссий", – пояснил тогда он, добавив, что на саммите могут обсудить экономические последствия конфликта, но не пути его разрешения.

Встреча министров экономики и финансов стран Большой двадцатки в индийском Гандинагаре завершилась без общего итогового заявления, поскольку участники не смогли согласовать формулировку с осуждением вторжения России в Украину, писали журналисты Reuters 18 июля 2023 года.

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