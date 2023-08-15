Украины нет в списке участников саммита G20, однако есть Россия во главе с Путиным
Украины нет в списках приглашенных стран на саммит G20, который должен состояться 9-10 сентября в Нью-Дели, однако там есть Россия, которую традиционно должен представить ее диктатор Владимир Путин. Это говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Большой двадцатки".
Из постоянных членов G20 на саммит приглашены лидеры Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Китая, Франции, Германии, Индонезии, Италии, Японии, Мексики, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Южной Африки, Турции, Британии, США, а также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и глава Евросовета Шарль Мишель.
В списке приглашенных постоянных членов есть также российский диктатор Путин.
Министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар еще в начале июня заявил, что Нью-Дели не планирует приглашать Украину на саммит, аргументировав это тем, что она не является членом G20, а ведущая войну против нее Россия является частью группы.
"G20 – это экономический форум, а не форум для геополитических дискуссий", – пояснил тогда он, добавив, что на саммите могут обсудить экономические последствия конфликта, но не пути его разрешения.
- Встреча министров экономики и финансов стран Большой двадцатки в индийском Гандинагаре завершилась без общего итогового заявления, поскольку участники не смогли согласовать формулировку с осуждением вторжения России в Украину, писали журналисты Reuters 18 июля 2023 года.
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