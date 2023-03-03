Россия и Китай подтвердили партнерство после встречи глав МИД на G20
Россия и Китай подтвердили свое сотрудничество после встречи министров иностранных дел двух стран в Индии на фоне роста геополитической напряженности из-за войны Москвы в Украине. Об этом сообщает CNN.
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Глава МИД России Сергей Лавров встретился со своим китайским коллегой Цинь Ганом в рамках встречи министров иностранных дел G20 в Нью-Дели.
В распространенном по итогам встречи заявлении МИД России говорится, что стороны отвергли попытки вмешательства во внутренние дела других стран, явно намекая на Соединенные Штаты и их союзников по НАТО,
Согласно данным Министерства иностранных дел Китая, Цинь сказал, что Пекин поддерживает любые усилия, способствующие миру в Украине, и продолжит играть конструктивную роль в этом отношении.
Обе стороны, согласно данным Китая и России, подтвердили сотрудничество и координацию, а также улучшили стратегическую коммуникацию.
- НАТО видит "признаки" того, что Китай "рассматривает и, возможно, планирует" отправить оружие в Россию для использования в войне против Украины, и призывает не делать этого.
- США уже ищут союзников для санкций на случай, если Китай поможет РФ, пишет Reuters.
- 2 марта в МИД Китая обвинили США в "раздувании огня и лжи".
- Европа на G20 собиралась добиваться гарантий от Китая, что тот не поставит оружие России.
- Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Китай не начинать поставлять оружие России для войны против Украины, вместо этого выразив надежду, что Пекин использует свое влияние на страну-оккупанта, чтобы та вывела войска с чужой территории.
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