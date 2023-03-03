Россия и Китай подтвердили партнерство после встречи глав МИД на G20

Россия и Китай подтвердили свое сотрудничество после встречи министров иностранных дел двух стран в Индии на фоне роста геополитической напряженности из-за войны Москвы в Украине. Об этом сообщает CNN.

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Глава МИД России Сергей Лавров встретился со своим китайским коллегой Цинь Ганом в рамках встречи министров иностранных дел G20 в Нью-Дели.

В распространенном по итогам встречи заявлении МИД России говорится, что стороны отвергли попытки вмешательства во внутренние дела других стран, явно намекая на Соединенные Штаты и их союзников по НАТО,

Согласно данным Министерства иностранных дел Китая, Цинь сказал, что Пекин поддерживает любые усилия, способствующие миру в Украине, и продолжит играть конструктивную роль в этом отношении.

Обе стороны, согласно данным Китая и России, подтвердили сотрудничество и координацию, а также улучшили стратегическую коммуникацию.

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Наталія Медведєва

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