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Россия и Китай подтвердили партнерство после встречи глав МИД на G20

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2023, 08:27
Россия и Китай подтвердили партнерство после встречи глав МИД на G20 - Фото
Сергей Лавров и Цинь Ган (Фото: EPA)

Россия и Китай подтвердили свое сотрудничество после встречи министров иностранных дел двух стран в Индии на фоне роста геополитической напряженности из-за войны Москвы в Украине. Об этом сообщает CNN.

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Глава МИД России Сергей Лавров встретился со своим китайским коллегой Цинь Ганом в рамках встречи министров иностранных дел G20 в Нью-Дели.

В распространенном по итогам встречи заявлении МИД России говорится, что стороны отвергли попытки вмешательства во внутренние дела других стран, явно намекая на Соединенные Штаты и их союзников по НАТО,

Согласно данным Министерства иностранных дел Китая, Цинь сказал, что Пекин поддерживает любые усилия, способствующие миру в Украине, и продолжит играть конструктивную роль в этом отношении.

Обе стороны, согласно данным Китая и России, подтвердили сотрудничество и координацию, а также улучшили стратегическую коммуникацию.

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Наталія Медведєва
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Китай война Сергей Лавров G20 Цинь Ган
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