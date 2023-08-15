України немає у списку учасників саміту G20, проте є Росія на чолі з Путіним

України немає у списках запрошених країн на саміт G20, який має відбутися 9-10 вересня у Нью-Делі, проте там є Росія, яку традиційно має представити її диктатор Володимир Путін. Це зазначено у повідомленні, опублікованому на сайті "Великої двадцятки".

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

З постійних членів G20 на саміт запрошено лідерів Аргентини, Австралії, Бразилії, Канади, Китаю, Франції, Німеччини, Індонезії, Італії, Японії, Мексики, Південної Кореї, Саудівської Аравії, Південної Африки, Туреччини, Британії, США, а також президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн та голову Євроради Шарля Мішеля.

У списку запрошених постійних членів є також російський диктатор Путін.

Міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар ще на початку червня заявив, що Нью-Делі не планує запрошувати Україну на саміт, аргументувавши це тим, що вона не є членом G20, а Росія, яка веде війну проти неї, є частиною групи.

"G20 — це економічний форум, а не форум для геополітичних дискусій", – пояснив тоді він, додавши, що на саміті можуть обговорити економічні наслідки конфлікту, але не шляхи його вирішення.

Зустріч міністрів економіки та фінансів країн Великої двадцятки в індійському Гандінагарі завершилася без спільної підсумкової заяви, оскільки учасники не змогли погодити формулювання із засудженням вторгнення Росії до України, писали журналісти Reuters 18 липня 2023 року.

Читайте також: Росія та Китай підтвердили партнерство після зустрічі глав МЗС на G20

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.