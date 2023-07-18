Зустріч міністрів G20 закінчиться без комюніке: не змогли консенсусом засудити вторгнення РФ

Зустріч міністрів економіки та фінансів країн Великої двадцятки в індійському Гандінагарі завершиться без спільної підсумкової заяви, оскільки учасники не змогли погодити формулювання із засудженням вторгнення Росії до України. Про це пише Reuters.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Індія, яка нині головує у G20, розраховувала на єдину заяву щодо реформи багатонаціональних банківських систем, затвердження глобального підходу до криптовалют та прискорення врегулювання заборгованості вразливих країн, проте розбіжності між більшістю країн із Росією та Китаєм унеможливили єдину заяву.

За словами індійського чиновника, який говорив на умовах анонімності, більшість західних країн, включно зі США, Великою Британією, Німеччиною та Францією, наполягали на рішучому засудженні Росії та її вторгнення в Україну, тоді як сама Росія та Китай, що підтримує її, виступили проти будь-яких таких формулювань.

Індія, сказало джерело агентства, зайняла загалом нейтральну позицію, вона відмовляється засуджувати Росію за вторгнення в Україну і закликає до "дипломатичного рішення", одночасно збільшуючи закупівлю у Росії нафти.

Саміт у Гандінагарі став третьою зустріччю представників G20 з фінансів під головуванням Індії, зазначає агентство. Воно підкреслює, що Індії не вдалося домогтися згоди учасників щодо спільної заяви за жодним із ключових напрямків відтоді, як у грудні минулого року вона прийняла головування G20.

3 березня Росія та Китай підтвердили свою співпрацю після зустрічі міністрів закордонних справ двох країн в Індії.

Читайте також: Цього разу хоча б не втік: Боррель про Лаврова на G20

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.