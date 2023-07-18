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Встреча министров G20 закончится без коммюнике: не смогли консенсусом осудить вторжение РФ

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2023, 13:46
Встреча министров G20 закончится без коммюнике: не смогли консенсусом осудить вторжение РФ - Фото
Эмблема министерской встречи G20 в Индии (Фото - EPA)

Встреча министров экономики и финансов стран Большой двадцатки в индийском Гандинагаре завершится без совместного итогового заявления, так как участники не смогли согласовать формулировки с осуждением вторжения России в Украину. Об этом пишет Reuters

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Индия, которая сейчас председательствует в G20, рассчитывала на единое заявление по реформе многонациональных банковских систем, утверждению глобального подхода к криптовалютам и ускорению урегулирования задолженности уязвимых стран, однако разногласия между большинством стран с Россией и Китаем сделали единое заявление невозможным.

По словам индийского чиновника, который говорил на условиях анонимности, большинство западных стран, включая США, Великобританию, Германию и Францию, настаивали на решительном осуждении России и ее вторжения в Украину, в то время как сама Россия и поддерживающий ее Китай выступили против любых таких формулировок.

Индия, сказал источник агентства, заняла в целом нейтральную позицию, она отказывается осуждать Россию за вторжение в Украину и призывает к "дипломатическому решению", одновременно увеличивая закупки у России нефти.

Саммит в Гандинагаре стал третьей встречей представителей G20 по финансам под председательством Индии, отмечает агентство. Оно подчеркивает, что Индии не удалось добиться согласия участников по совместному заявлению ни по одному из ключевых направлений с тех пор, как в декабре прошлого года она приняла председательство G20.

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Сергей Бережной
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коммюникеКитайИндиябольшая двадцаткаG20
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