FT: Компромиссное по Украине заявление G20 заставит развивающиеся страны давить на Россию

Союзники Украины рассчитывают, что "компромиссное" итоговое заявление саммита Большой двадцатки даст им возможность убедить развивающиеся страны усилить давление на Москву. Так участники согласования пояснили Financial Times утверждение расплывчатых формулировок документа.

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Итоговое заявление саммита лидеров G20 создает возможность привлечь развивающиеся страны к давлению на Москву, чтобы она прекратила войну, так как "партнеры по переговорам теперь вернутся в свои столицы с обещаниями гарантировать территориальную целостность Украины", пишет издание.

Именно исходя из таких соображений США, Евросоюз и другие союзники Украины согласились исключить из коммюнике прямое осуждение агрессии России.

Подписание документа всеми участниками, пишет газета, воспринимается Западом как "обещание всех 20 государств, включая Россию и Китай, уважать территориальную целостность и работать в направлении "справедливого мира" для Киева".

В этой связи высокопоставленный представитель ЕС сказал журналистам, что "это не конец дискуссии, просто еще один шаг в правильном направлении".

10 сентября президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что итоговое заявление лидеров G20 не стало "дипломатической победой" для России, которая после саммита "осталась изолированной".

МИД Украины заявил, что в части коммюнике G20 по агрессии РФ против Украины организации "нечем гордиться". По мнению дипломатов, например, вместо словосочетания "война в Украине" должно использоваться "война против Украины".

9 сентября члены G20 приняли совместную декларацию по итогам саммита в Индии: в ней есть призыв к соблюдению принципов международного права, в частности территориальной целостности и суверенитета стран, также отмечается недопустимость использования ядерного оружия.

В предыдущей декларации G20 в Индонезии в ноябре 2022-го речь шла об агрессии Российской Федерации против Украины.

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