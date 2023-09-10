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FT: Компромиссное по Украине заявление G20 заставит развивающиеся страны давить на Россию

Цей матеріал також доступний українською
10.09.2023, 22:35
FT: Компромиссное по Украине заявление G20 заставит развивающиеся страны давить на Россию - Фото
Эмблема саммита G20 в Нью-Дели (Фото - EPA)

Союзники Украины рассчитывают, что "компромиссное" итоговое заявление саммита Большой двадцатки даст им возможность убедить развивающиеся страны усилить давление на Москву. Так участники согласования пояснили Financial Times утверждение расплывчатых формулировок документа.

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Итоговое заявление саммита лидеров G20 создает возможность привлечь развивающиеся страны к давлению на Москву, чтобы она прекратила войну, так как "партнеры по переговорам теперь вернутся в свои столицы с обещаниями гарантировать территориальную целостность Украины", пишет издание. 

Именно исходя из таких соображений США, Евросоюз и другие союзники Украины согласились исключить из коммюнике прямое осуждение агрессии России.

Подписание документа всеми участниками, пишет газета, воспринимается Западом как "обещание всех 20 государств, включая Россию и Китай, уважать территориальную целостность и работать в направлении "справедливого мира" для Киева".

В этой связи высокопоставленный представитель ЕС сказал журналистам, что "это не конец дискуссии, просто еще один шаг в правильном направлении". 

10 сентября президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что итоговое заявление лидеров G20 не стало "дипломатической победой" для России, которая после саммита "осталась изолированной".

МИД Украины заявил, что в части коммюнике G20 по агрессии РФ против Украины организации "нечем гордиться". По мнению дипломатов, например, вместо словосочетания "война в Украине" должно использоваться "война против Украины".

Читайте также: Эрдоган просит G20 пойти на уступки России для возобновления зерновой сделки – Bloomberg

Сергей Бережной
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