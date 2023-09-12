Шольц: Украине не нужен "мнимый" мир

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украине не нужен "мнимый" мир без соблюдения ее территориальной целостности и уважения к принципам международного права. Об этом он заявил в Берлине на Международной конференции по миру Общины Святого Эгидия, сообщает Deutsche Welle.

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Германия полностью поддерживает требования Украины о справедливом мире на основе уважения принципов Устава ООН и территориальной целостности и независимости, сказал канцлер.

"Право должно побеждать насилие, а не наоборот", – подчеркнул он.

Он также заявил, что "мир без свободы является угнетением, а мир без справедливости – диктатурой".

9 сентября члены G20 приняли совместную декларацию по итогам саммита в Индии: в ней есть призыв к соблюдению принципов международного права, в частности территориальной целостности и суверенитета стран, также отмечается недопустимость использования ядерного оружия.

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