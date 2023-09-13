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Российские дроны атаковали припортовые объекты на юге Одесской области: шестеро раненых

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2023, 06:15
Российские дроны атаковали припортовые объекты на юге Одесской области: шестеро раненых - Фото
Взрыв (Иллюстративный фото)

В ночь на 13 сентября Россия в очередной раз направила группу ударных дронов на Измаильский район Одесской области. В результате "прилетов" пострадали шесть человек, проинформировал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"К сожалению, есть попадания. Зафиксированы повреждения припортовой и другой гражданской инфраструктуры. Продолжается ликвидация последствий. Спасатели ликвидируют пожар", – написал представитель местных властей.

По его словам, известно о шести пострадавших.

Три человека в тяжелом состоянии, еще трое – в среднем, их доставили в больницу.

СПРАВКА. После выхода РФ из зерновой сделки в середине июля 2023 года российская армия разбивает ракетами и дронами порты и зернохранилища в Одесской области. После того как Украина начала вывозить больше зерна через дунайские порты в Румынию, Измаил и Рени – частые мишени для оккупантов. Для возобновления сделки оккупанты хотят исключения из-под санкций одного из их банков, а также компаний-производителей удобрений в РФ. Президент Турции сказал, что Украине якобы следует смягчить свои условия, но в МИДе ответили, что никаких уступок противнику не будет. По прогнозам, несмотря ни на что, Украина соберет в 2023-м больше зерна, чем в прошлом году.

Кроме этого, около 03:27 ночи на фоне воздушной тревоги в Сумах раздались взрывы. Об этом сообщили корреспонденты Суспильного и Укринформа.

Пока официальной информации по взрывам в Сумах нет.

Смотрите также: Севастополь встряхнули мощные взрывы: фото и видео ракетных ударов

Милана Головань
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войнаОдессаСумыИзмаил
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