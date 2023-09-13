Российские дроны атаковали припортовые объекты на юге Одесской области: шестеро раненых

В ночь на 13 сентября Россия в очередной раз направила группу ударных дронов на Измаильский район Одесской области. В результате "прилетов" пострадали шесть человек, проинформировал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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"К сожалению, есть попадания. Зафиксированы повреждения припортовой и другой гражданской инфраструктуры. Продолжается ликвидация последствий. Спасатели ликвидируют пожар", – написал представитель местных властей.

По его словам, известно о шести пострадавших.

Три человека в тяжелом состоянии, еще трое – в среднем, их доставили в больницу.

Кроме этого, около 03:27 ночи на фоне воздушной тревоги в Сумах раздались взрывы. Об этом сообщили корреспонденты Суспильного и Укринформа.

Пока официальной информации по взрывам в Сумах нет.

3 сентября Россия атаковала Измаил и прежде всего Рени. В результате попадания в припортовую инфраструктуру пострадали два гражданских работника порта, они госпитализированы.

Ночью 4 сентября РФ совершила очередную атаку на украинские порты, и во время налета дронов (по данным МИД/ГПСУ) некоторые из них упали и взорвались на территории Румынии.

В ночь на 6 сентября Россия атаковала Измаильский район, нацелившись на припортовые и сельскохозяйственные объекты. Погиб мужчина.

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