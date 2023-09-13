Жителей Румынии впервые призвали спрятаться в укрытиях во время атаки РФ на порты Дуная

Жители румынских поселков, граничащих с Украиной, впервые получили сообщение о вероятности падения обломков беспилотников, которые Россия запустила на Одесскую область в ночь на 13 сентября. Об этом сообщает местный ресурс Digi24.

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Сообщения с призывом спуститься в укрытие румыны получили через приложение RO Alert, которое было создано для того, чтобы предупреждать людей об экстремальной погоде, наводнении, террористических атаках или других ситуациях.

Теперь сюда входит и вероятность ударов российских беспилотников, пишут журналисты.

В ночном сообщении жителей впервые предупредили о возможном падении обломков беспилотников, призвали сохранять спокойствие и спуститься в укрытия.

"Существует вероятность падения объектов с воздушного пространства. Сохраняйте спокойствие! Спрячьтесь в подвалах или укрытиях гражданской защиты. В случае отсутствия укрытия оставайтесь в помещении, как можно дальше от окон и наружных стен", – говорится в сообщении.

"Воздушная тревога" в Румынии длилась около 90 минут, отмечает Digi24.

3 сентября Россия атаковала Измаил и прежде всего Рени. В результате попадания в припортовую инфраструктуру пострадали два гражданских работника порта, они госпитализированы.

Ночью 4 сентября РФ совершила очередную атаку на украинские порты, и во время налета дронов (по данным МИД/ГНСУ) некоторые из них упали и взорвались на территории Румынии.

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