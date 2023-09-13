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Жителей Румынии впервые призвали спрятаться в укрытиях во время атаки РФ на порты Дуная

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2023, 11:58
Жителей Румынии впервые призвали спрятаться в укрытиях во время атаки РФ на порты Дуная - Фото
Дрон-камикадзе Shahed (Фото: AiTelly)

Жители румынских поселков, граничащих с Украиной, впервые получили сообщение о вероятности падения обломков беспилотников, которые Россия запустила на Одесскую область в ночь на 13 сентября. Об этом сообщает местный ресурс Digi24.

Сообщения с призывом спуститься в укрытие румыны получили через приложение RO Alert, которое было создано для того, чтобы предупреждать людей об экстремальной погоде, наводнении, террористических атаках или других ситуациях.

Теперь сюда входит и вероятность ударов российских беспилотников, пишут журналисты.

В ночном сообщении жителей впервые предупредили о возможном падении обломков беспилотников, призвали сохранять спокойствие и спуститься в укрытия.

"Существует вероятность падения объектов с воздушного пространства. Сохраняйте спокойствие! Спрячьтесь в подвалах или укрытиях гражданской защиты. В случае отсутствия укрытия оставайтесь в помещении, как можно дальше от окон и наружных стен", – говорится в сообщении.

"Воздушная тревога" в Румынии длилась около 90 минут, отмечает Digi24.

СПРАВКА. После выхода РФ из зерновой сделки в середине июля 2023 года российская армия разбивает ракетами и дронами порты и зернохранилища в Одесской области. После того как Украина начала вывозить больше зерна через дунайские порты в Румынию, Измаил и Рени – частые мишени для оккупантов. Для возобновления сделки оккупанты хотят исключения из-под санкций одного из их банков, а также компаний-производителей удобрений в РФ. Президент Турции сказал, что Украине якобы следует смягчить свои условия, но в МИД ответили, что никаких уступок противнику не будет. По прогнозам, несмотря ни на что, Украина соберет в 2023-м больше зерна, чем в прошлом году.

Читайте также: Группы российских дронов атаковали припортовые объекты на юге Одесской области: шесть раненых

Милана Головань
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