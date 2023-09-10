Румыния официально признала падение российских дронов на ее территории. Выразила протест
10.09.2023, 13:40
Фото: mae.ro
Министерство иностранных дел Румынии в субботу, 9 сентября, вызвало временного поверенного в делах России для выражения протеста из-за падения российских беспилотников.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Госсекретарь по стратегическим вопросам Юлиан Фота передал протест румынской стороне в связи с нарушением воздушного пространства Румынии после обнаружения на территории нашей страны вблизи границы с Украиной фрагментов дронов, аналогичных тем, которые использовали российские войска во время агрессии против Украины", – говорится в заявлении румынского МИД, которое цитируют местные агентства
Румынский дипломат осудил систематические, неоправданные и жестокие атаки российской армии против украинского населения и гражданской инфраструктуры, в том числе на Дунае у границы с Румынией.
Он призвал Россию прекратить действия, угрожающие безопасности региона.
Министерство указывает, что в субботу в районе села Плаура, расположенного напротив украинского города Измаил, нашли новые фрагменты российского беспилотника. Территорию взяли под охрану военные, а обнаруженные детали изъяли для исследования и экспертизы.
- 4 сентября в МИД сообщили, что ночью в районе Измаильского порта российские дроны-камикадзе Shahed-136 упали и сдетонировали на территории Румынии. Это подтвердили и в ГПСУ.
- После этого румынское Минобороны заявило , что это "не составляло никакой прямой военной угрозы". В то же время в пресс-релизе для румынской аудитории было заявлено, что ничего на их территорию не падало.
- 6 сентября министр обороны Румынии Ангел Тилвар подтвердил, что на территории Румынии обнаружены следы, вероятно, падения дрона.
- Генсек НАТО заявил, что падение обломков "шахеда" в Румынии не было "преднамеренной атакой".
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии