Румыния официально признала падение российских дронов на ее территории. Выразила протест

Министерство иностранных дел Румынии в субботу, 9 сентября, вызвало временного поверенного в делах России для выражения протеста из-за падения российских беспилотников.

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"Госсекретарь по стратегическим вопросам Юлиан Фота передал протест румынской стороне в связи с нарушением воздушного пространства Румынии после обнаружения на территории нашей страны вблизи границы с Украиной фрагментов дронов, аналогичных тем, которые использовали российские войска во время агрессии против Украины", – говорится в заявлении румынского МИД, которое цитируют местные агентства

Румынский дипломат осудил систематические, неоправданные и жестокие атаки российской армии против украинского населения и гражданской инфраструктуры, в том числе на Дунае у границы с Румынией.

Он призвал Россию прекратить действия, угрожающие безопасности региона.

Министерство указывает, что в субботу в районе села Плаура, расположенного напротив украинского города Измаил, нашли новые фрагменты российского беспилотника. Территорию взяли под охрану военные, а обнаруженные детали изъяли для исследования и экспертизы.

4 сентября в МИД сообщили, что ночью в районе Измаильского порта российские дроны-камикадзе Shahed-136 упали и сдетонировали на территории Румынии. Это подтвердили и в ГПСУ.

После этого румынское Минобороны заявило , что это "не составляло никакой прямой военной угрозы". В то же время в пресс-релизе для румынской аудитории было заявлено, что ничего на их территорию не падало.

6 сентября министр обороны Румынии Ангел Тилвар подтвердил, что на территории Румынии обнаружены следы, вероятно, падения дрона.

Генсек НАТО заявил, что падение обломков "шахеда" в Румынии не было "преднамеренной атакой".

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