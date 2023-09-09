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ВМС Румынии нашли обломки еще одного дрона, похожего на российские. Президент отреагировал

Цей матеріал також доступний українською
09.09.2023, 20:19
ВМС Румынии нашли обломки еще одного дрона, похожего на российские. Президент отреагировал - Фото
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Скриншот анимации от AiTelly)

Бойцы Военно-морских сил Румынии обнаружили фрагменты еще одного беспилотника, похожего на находящиеся на вооружении в российской армии, говорится в официальном сообщении Министерства национальной обороны страны. Президент Румынии Клаус Йоханнис в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом "решительно осудил" нарушение суверенного воздушного пространства своей страны.

Военные обнаружили обломки 9 сентября во время поисковых работ в уезде Тулча, в 2,5 км юго-восточнее города Плаура.

Он находится рядом с украинским Измаилом, фактически их разделяет только река Дунай.

В ходе полевых исследований были обнаружены фрагменты беспилотника, похожего на те, которые находятся на вооружении российской армии, пишет Минобороны страны.

Эту территорию охраняют военные, а обнаруженные элементы дрона будут изъяты для исследования и технической экспертизы, отмечает ведомство.

В румынском Минобороны "решительно осудили" нападения РФ на украинскую гражданскую инфраструктуру в портах на Дунае и назвали их военными преступлениями.

Силы Минобороны Румынии остаются в боевой готовности и будут продолжать обследование в районах, где российские войска совершают обстрелы украинской портовой инфраструктуры на Дунае, отмечают в сообщении.

В ведомстве отметили, что поддерживают постоянную связь с союзными структурами, информируемыми в режиме реального времени.

Президент Румынии сообщил о телефонном разговоре с генсеком НАТО, в котором они обсудили идентификацию новых обломков дрона, подобного используемым армией РФ.

"Я решительно осудил это нарушение нашего суверенного воздушного пространства, которое угрожает румынским гражданам в этом районе. Генеральный секретарь НАТО выразил полную солидарность Альянса и союзников с Румынией, которая полностью защищена и пользуется самыми высокими гарантиями безопасности в истории", – написал Йоханнис.

СПРАВКА. После выхода РФ из зерновой сделки в середине июля 2023 года российская армия разбивает ракетами и дронами порты и зернохранилища в Одесской области. После того как Украина начала вывозить больше зерна через дунайские порты в Румынию, Измаил и Рени – частые мишени для оккупантов. Для возобновления сделки оккупанты хотят исключения из-под санкций одного из их банков, а также компаний-производителей удобрений в РФ. Президент Турции сказал, что Украине якобы следует смягчить свои условия, но в МИДе ответили, что никаких уступок противнику не будет. По прогнозам, несмотря ни на что, Украина соберет в 2023 году больше зерна, чем в прошлом году.
  • 4 сентября в МИД сообщили, что ночью в районе Измаильского порта российские дроны-камикадзе Shahed-136 "упали и сдетонировали на территории Румынии". Это подтвердили и в ГПСУ.
  • После этого румынское Минобороны заявило, что это "не составляло никакой прямой военной угрозы". При этом в пресс-релизе для румынской аудитории было заявлено, что ничего на их территорию не падало.
  • 6 сентября министр обороны Румынии Ангел Тилвар подтвердил, что на территории Румынии обнаружены следы, вероятно, падения дрона.

Читайте также: Обучение флотов Румынии и США с участием Украины пройдут в Черном море и дельте Дуная

Артём Джерипа
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