ВМС Румынии нашли обломки еще одного дрона, похожего на российские. Президент отреагировал

Бойцы Военно-морских сил Румынии обнаружили фрагменты еще одного беспилотника, похожего на находящиеся на вооружении в российской армии, говорится в официальном сообщении Министерства национальной обороны страны. Президент Румынии Клаус Йоханнис в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом "решительно осудил" нарушение суверенного воздушного пространства своей страны.

Военные обнаружили обломки 9 сентября во время поисковых работ в уезде Тулча, в 2,5 км юго-восточнее города Плаура.

Он находится рядом с украинским Измаилом, фактически их разделяет только река Дунай.

В ходе полевых исследований были обнаружены фрагменты беспилотника, похожего на те, которые находятся на вооружении российской армии, пишет Минобороны страны.

Эту территорию охраняют военные, а обнаруженные элементы дрона будут изъяты для исследования и технической экспертизы, отмечает ведомство.

В румынском Минобороны "решительно осудили" нападения РФ на украинскую гражданскую инфраструктуру в портах на Дунае и назвали их военными преступлениями.

Силы Минобороны Румынии остаются в боевой готовности и будут продолжать обследование в районах, где российские войска совершают обстрелы украинской портовой инфраструктуры на Дунае, отмечают в сообщении.

В ведомстве отметили, что поддерживают постоянную связь с союзными структурами, информируемыми в режиме реального времени.

Президент Румынии сообщил о телефонном разговоре с генсеком НАТО, в котором они обсудили идентификацию новых обломков дрона, подобного используемым армией РФ.

"Я решительно осудил это нарушение нашего суверенного воздушного пространства, которое угрожает румынским гражданам в этом районе. Генеральный секретарь НАТО выразил полную солидарность Альянса и союзников с Румынией, которая полностью защищена и пользуется самыми высокими гарантиями безопасности в истории", – написал Йоханнис.

I strongly condemned this violation of our sovereign air space, which is a threat to ?? citizens in the area. @NATO SecGen expressed full solidarity of the Alliance & of the Allies with Romania, which is fully protected & benefits from the highest security guarantees in history.