ВМС Румунії знайшли уламки ще одного дрона, схожого на російські. Президент відреагував

Бійці Військово-морських сил Румунії виявили фрагменти ще одного безпілотника, схожого на ті, що перебувають на озброєнні у російській армії, йдеться в офіційному повідомленні Міністерства національної оборони країни. Президент Румунії Клаус Йоганніс у телефонній розмові з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом "рішуче засудив" порушення суверенного повітряного простору своєї країни.

Військові знайшли уламки 9 вересня під час пошукових робіт у повіті Тулча, за 2,5 км на південний схід від міста Плауру.

Воно знаходиться поряд з українським Ізмаїлом, фактично, їх розділяє лише ріка Дунай.

Під час польових досліджень були виявлені фрагменти безпілотника, схожого на ті, які є на озброєнні російської армії, пише Міноборони країни.

Цю територію охороняють військові, а виявлені елементи дрона будуть вилучені для дослідження та технічної експертизи, зауважує відомство.

У румунському Міноборони "рішуче засудили" напади РФ на українську цивільну інфраструктуру у портах на Дунаї та назвали їх воєнними злочинами.

Сили Міноборони Румунії залишаються в бойовій готовності та продовжуватимуть обстеження в районах, де російські війська здійснюють обстріли української портової інфраструктури на Дунаї, зазначають у повідомленні.

У відомстві зазначили, що підтримують постійний зв'язок із союзними структурами, які інформуються в режимі реального часу.

Президент Румунії повідомив про телефонну розмову з генсеком НАТО, у якій вони обговорили ідентифікацію нових уламків дрона, подібного до тих, що використовує армія РФ.

"Я рішуче засудив це порушення нашого суверенного повітряного простору, яке є загрозою для румунських громадян у цьому районі. Генеральний секретар НАТО висловив повну солідарність Альянсу та союзників із Румунією, яка повністю захищена та користується найвищими гарантіями безпеки в історії", – написав Йоганніс.

I strongly condemned this violation of our sovereign air space, which is a threat to ?? citizens in the area. @NATO SecGen expressed full solidarity of the Alliance & of the Allies with Romania, which is fully protected & benefits from the highest security guarantees in history.