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ВМС Румунії знайшли уламки ще одного дрона, схожого на російські. Президент відреагував

Этот материал также доступен на русском
09.09.2023, 20:19
ВМС Румунії знайшли уламки ще одного дрона, схожого на російські. Президент відреагував - Фото
Дрон-камікадзе Shahed-136 (Скриншот анімації від AiTelly)

Бійці Військово-морських сил Румунії виявили фрагменти ще одного безпілотника, схожого на ті, що перебувають на озброєнні у російській армії, йдеться в офіційному повідомленні Міністерства національної оборони країни. Президент Румунії Клаус Йоганніс у телефонній розмові з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом "рішуче засудив" порушення суверенного повітряного простору своєї країни.

Військові знайшли уламки 9 вересня під час пошукових робіт у повіті Тулча, за 2,5 км на південний схід від міста Плауру.

Воно знаходиться поряд з українським Ізмаїлом, фактично, їх розділяє лише ріка Дунай.

Під час польових досліджень були виявлені фрагменти безпілотника, схожого на ті, які є  на озброєнні російської армії, пише Міноборони країни.

Цю територію охороняють військові, а виявлені елементи дрона будуть вилучені для дослідження та технічної експертизи, зауважує відомство.

У румунському Міноборони "рішуче засудили" напади РФ на українську цивільну інфраструктуру у портах на Дунаї та назвали їх воєнними злочинами.

Сили Міноборони Румунії залишаються в бойовій готовності та продовжуватимуть обстеження в районах, де російські війська здійснюють обстріли української портової інфраструктури на Дунаї, зазначають у повідомленні.

У відомстві зазначили, що підтримують постійний зв'язок із союзними структурами, які інформуються в режимі реального часу.

Президент Румунії повідомив про телефонну розмову з генсеком НАТО, у якій вони обговорили ідентифікацію нових уламків дрона, подібного до тих, що використовує армія РФ.

"Я рішуче засудив це порушення нашого суверенного повітряного простору, яке є загрозою для румунських громадян у цьому районі. Генеральний секретар НАТО висловив повну солідарність Альянсу та союзників із Румунією, яка повністю захищена та користується найвищими гарантіями безпеки в історії", – написав Йоганніс.

ДОВІДКА. Після виходу РФ із зернової угоди в середині липня 2023 року російська армія розбиває ракетами та дронами порти та зерносховища на Одещині. Після того як Україна почала вивозити більше зерна через дунайські порти до Румунії, Ізмаїл та Рені – часті мішені для окупантів. Для відновлення угоди окупанти хочуть виключення з-під санкцій одного з їхніх банків, а також компаній-виробників добрив у РФ. Президент Туреччини сказав, що Україні нібито слід пом'якшити свої умови, але в МЗС відповіли, що жодних поступок противнику не буде. За прогнозами, незважаючи ні на що, Україна збере у 2023-му більше зерна, ніж минулого року.
  • 4 вересня в МЗС повідомили, що вночі в районі Ізмаїльського порту російські дрони-камікадзе Shahed-136 "впали та здетонували на території Румунії". Це підтвердили й у ДПСУ.
  • Після цього румунське Міноборони заявило, що це "не становило жодної прямої військової загрози". При цьому в пресрелізі для румунської аудиторії було заявлено, що нічого на їхню територію не падало.
  • 6 вересня міністр оборони Румунії Ангел Тілвар підтвердив, що на території Румунії виявлено сліди, ймовірно, падіння дрона.

Читайте також: Навчання флотів Румунії та США за участю України пройдуть у Чорному морі та дельті Дунаю

Артем Джеріпа
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