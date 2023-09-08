Навчання флотів Румунії та США за участю України пройдуть у Чорному морі та дельті Дунаю

Багатонаціональні флотські навчання Sea Breeze 23.3, організовані Румунією та США, пройдуть з 11 по 15 вересня у західній частині Чорного моря та у дельті Дунаю. Про це повідомляє пресслужба ВМС Румунії.

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Головною метою міжнародних морських навчань Sea Breeze 23.3 заявлено "розвиток оперативної та тактичної сумісності країн-учасниць у сфері протидії вибухонебезпечним предметам, зокрема морським мінам, для забезпечення свободи судноплавства".

У навчаннях візьмуть участь військовослужбовці із Болгарії, Франції, Великої Британії, Туреччини та України.

З боку Румунії в навчаннях військові кораблі та допоміжні судна, бронетранспортери-амфібії, а також сапери та морська піхота. З боку США в них братимуть участь патрульно-розвідувальний літак Poseidon та сапери-підводники. Інші країни направлять на навчання водолазів, саперів та профільних представників штабів.

8 вересня повідомлялося, що Румунія вжила низку заходів щодо захисту прикордонних з Україною районів через постійні атаки росіян на порти на Дунаї.

4 вересня в МЗС повідомили, що вночі в районі Ізмаїльського порту російські дрони-камікадзе Shahed-136 "впали та здетонували на території Румунії". Це підтвердили й у ДПСУ.

Після цього румунське Міноборони заявило, що це "не становило жодної прямої військової загрози". При цьому в пресрелізі для румунської аудиторії було заявлено, що нічого на їхню територію не падало.

6 вересня міністр оборони Румунії Ангел Тілвар підтвердив, що на території Румунії виявлено сліди, мабуть, падіння дрона.

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