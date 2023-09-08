UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Учения флотов Румынии и США с участием Украины пройдут в Черном море и дельте Дуная

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2023, 19:19
Учения флотов Румынии и США с участием Украины пройдут в Черном море и дельте Дуная - Фото
Учения Sea Breeze 2019 (Фото - NATO)

Многонациональные флотские учения Sea Breeze 23.3, организованные Румынией и США, пройдут с 11 по 15 сентября в западной части Черного моря и в дельте Дуная. Об этом сообщает пресс-служба ВМС Румынии. 

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Главной целью международных морских учений Sea Breeze 23.3 заявлено "развитие оперативной и тактической совместимости стран-участниц в области противодействия взрывоопасным предметам, в частности морским минам, для обеспечения свободы судоходства".

В учениях примут участие военнослужащие из Болгарии, Франции, Великобритании, Турции и Украины.

Со стороны Румынии в учениях военные корабли и вспомогательные суда, бронетранспортеры-амфибии, а также саперы и морская пехота. Со стороны США в них будут участвовать патрульно-разведывательный самолет Poseidon и саперы-подводники. Другие страны направят на учения водолазов, саперов и профильных представителей штабов.

8 сентября сообщалось, что Румыния приняла ряд мер по защите приграничных с Украиной районов из-за постоянных атак россиян на порты на Дунае. 

  • 4 сентября в МИД сообщили, что ночью в районе Измаильского порта российские дроны-камикадзе Shahed-136 "упали и сдетонировали на территории Румынии". Это подтвердили и в ГПСУ.
  • После этого румынское Минобороны заявило, что это "не представляло никакой прямой военной угрозы". При этом в пресс-релизе для румынской аудитории было заявлено, что ничего на их территорию не падало.
  • 6 сентября министр обороны Румынии Ангел Тилвар подтвердил, что на территории Румынии обнаружены следы, по-видимому, падения дрона.

Читайте также: Генсек НАТО о падении обломков "шахеда" в Румынии: Это не была преднамеренная атака России

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
военно-морские ученияРумыниячерное мореSea Breeze
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 