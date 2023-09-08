Учения флотов Румынии и США с участием Украины пройдут в Черном море и дельте Дуная

Многонациональные флотские учения Sea Breeze 23.3, организованные Румынией и США, пройдут с 11 по 15 сентября в западной части Черного моря и в дельте Дуная. Об этом сообщает пресс-служба ВМС Румынии.

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Главной целью международных морских учений Sea Breeze 23.3 заявлено "развитие оперативной и тактической совместимости стран-участниц в области противодействия взрывоопасным предметам, в частности морским минам, для обеспечения свободы судоходства".

В учениях примут участие военнослужащие из Болгарии, Франции, Великобритании, Турции и Украины.

Со стороны Румынии в учениях военные корабли и вспомогательные суда, бронетранспортеры-амфибии, а также саперы и морская пехота. Со стороны США в них будут участвовать патрульно-разведывательный самолет Poseidon и саперы-подводники. Другие страны направят на учения водолазов, саперов и профильных представителей штабов.

8 сентября сообщалось, что Румыния приняла ряд мер по защите приграничных с Украиной районов из-за постоянных атак россиян на порты на Дунае.

4 сентября в МИД сообщили, что ночью в районе Измаильского порта российские дроны-камикадзе Shahed-136 "упали и сдетонировали на территории Румынии". Это подтвердили и в ГПСУ.

После этого румынское Минобороны заявило, что это "не представляло никакой прямой военной угрозы". При этом в пресс-релизе для румынской аудитории было заявлено, что ничего на их территорию не падало.

6 сентября министр обороны Румынии Ангел Тилвар подтвердил, что на территории Румынии обнаружены следы, по-видимому, падения дрона.

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