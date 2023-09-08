Атаки РФ на порты в Измаиле и Рени. Румыния приняла меры по защите приграничных районов

В Румынии приняли ряд мер по защите приграничных с Украиной районов из-за постоянных атак россиян на порты на Дунае. Об этом говорится в решении Национального комитета по чрезвычайным ситуациям страны, передает Digi24.

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Румыны позволяют своему Минобороны создать территории на берегу Дуная, где должны быть приняты меры по защите местных жителей в случае налетов РФ на порты в Измаиле и Рени.

Среди мер защиты — рассылка сообщений об угрозе в районах, где будет обнаружен риск падения "элементов, принадлежащих к средствам борьбы, применявшимся в конфликте".

Местные власти должны будут информировать население об укрытиях, а также работе систем оповещения.

4 сентября в МИД сообщили, что ночью в районе Измаильского порта российские дроны-камикадзе Shahed-136 "упали и сдетонировали на территории Румынии". Это подтвердили и в ГПСУ.

После этого румынское Минобороны заявило, что это "не представляло никакой прямой военной угрозы". При этом в пресс-релизе для румынской аудитории было заявлено, что ничего на их территорию не падало.

Кулеба заявил, что у Украины есть фотодоказательства, и со стороны Румынии бессмысленно отрицать падение российского дрона.

6 сентября министр обороны Румынии Ангел Тилвар подтвердил информацию о находке, предположил, что обломки могут быть от дрона.

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