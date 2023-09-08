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Атаки РФ на порти в Ізмаїлі та Рені. Румунія вжила заходів щодо захисту прикордонних районів

Этот материал также доступен на русском
08.09.2023, 14:29
Атаки РФ на порти в Ізмаїлі та Рені. Румунія вжила заходів щодо захисту прикордонних районів - Фото
Атака на порт Ізмаїла (Фото: скриншот із відео)

У Румунії вжили низку заходів щодо захисту прикордонних з Україною районів через постійні атаки росіян на порти на Дунаї. Про це йдеться у рішенні Національного комітету з надзвичайних ситуацій країни, передає Digi24.

Румуни дозволяють своєму Міноборони створити території на березі Дунаю, де мають бути вжиті заходи щодо захисту місцевих жителів у разі нальотів РФ на порти в Ізмаїлі та Рені.

Серед заходів захисту — розсилання повідомлень про загрозу в районах, де буде виявлено ризик падіння "елементів, що належать до засобів боротьби, які застосовувалися у конфлікті".

Місцева влада повинна інформувати населення про укриття, а також роботу систем оповіщення.

  • 4 вересня в МЗС повідомили, що вночі в районі Ізмаїльського порту російські дрони-камікадзе Shahed-136 "впали та здетонували на території Румунії". Це підтвердили й у ДПСУ.
  • Після цього румунське Міноборони заявило, що це "не становило жодної прямої військової загрози". Водночас у пресрелізі для румунської аудиторії було заявлено, що нічого на їхню територію не падало.
  • Кулеба заявив, що Україна має фотодокази, і з боку Румунії безглуздо заперечувати падіння російського дрона.
  • 6 вересня міністр оборони Румунії Ангел Тілвар підтвердив інформацію про знахідку, припустив, що уламки можуть бути від дрона.

Читайте також: Генсек НАТО про падіння уламків "шахеда" в Румунії: Це не була навмисна атака Росії

Дмитро Гриниченко
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