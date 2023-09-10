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Румунія офіційно визнала падіння російських дронів на своїй території. Висловила протест

Этот материал также доступен на русском
10.09.2023, 13:40
Румунія офіційно визнала падіння російських дронів на своїй території. Висловила протест - Фото
Фото: mae.ro

Міністерство закордонних справ Румунії у суботу, 9 вересня, викликало тимчасового повіреного у справах Росії для висловлення протесту через падіння російських безпілотників.

"Держсекретар зі стратегічних питань Юліан Фота передав протест румунської сторони у зв'язку з порушенням повітряного простору Румунії після виявлення на території нашої країни поблизу кордону з Україною фрагментів дронів, аналогічних тим, які використовували російські війська під час агресії проти України", – йдеться в заяві румунського МЗС, яке цитують місцеві агентства.

Румунський дипломат засудив систематичні, невиправдані та жорстокі атаки російської армії проти українського населення та цивільної інфраструктури, в тому числі на Дунаї біля кордону з Румунією.

Він закликав Росію припинити дії, які загрожують безпеці регіону.

Міністерство вказує, що у суботу в районі села Плауру, розташованого навпроти українського міста Ізмаїл, знайшли нові фрагменти російського безпілотника. Територію взяли під охорону військові, а виявлені деталі вилучили для дослідження та експертизи.

  • 4 вересня в МЗС повідомили, що вночі в районі Ізмаїльського порту російські дрони-камікадзе Shahed-136 впали та здетонували на території Румунії. Це підтвердили й у ДПСУ.
  • Після цього румунське Міноборони заявило, що це "не становило жодної прямої військової загрози". Водночас у пресрелізі для румунської аудиторії було заявлено, що нічого на їхню територію не падало.
  • 6 вересня міністр оборони Румунії Ангел Тілвар підтвердив, що на території Румунії виявлено сліди, ймовірно, падіння дрона.
  • Генсек НАТО заявив, що падіння уламків "шахеда" в Румунії не було "навмисною атакою".
Андрій Водяний
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