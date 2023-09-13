Румуни знову знайшли у себе уламки дрона після нічної атаки Росії на порти Дунаю

Екіпаж гелікоптера Військово-повітряних сил Румунії у місті Тулча, ймовірно, виявив уламки безпілотника, схожого на ті, якими Росія атакувала Ізмаїльський район Одещини в ніч проти 13 вересня. Про це повідомили у Міністерстві національної оборони країни.

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"Екіпаж вертольота IAR 330 Puma ВПС Румунії виявив фрагменти, які можуть належати безпілотнику. Вони розлетілися на кілька десятків метрів", – йдеться у заяві.

У повідомленні йдеться, що уламки були помічені в районі міст Нуферу і Вікторія, що в Тульчинському повіті.

Зараз на місці працює спецгрупа для розслідування та експертизи. Це вже третій раз, коли в Румунії виявляють фрагменти безпілотників Росії.

Вночі жителі румунських селищ отримали сповіщення із закликом пройти в укриття – їх попередили про загрозу падіння уламків російських безпілотників, вперше подібний епізод відбувся 4 вересня.

9 вересня Міністерство закордонних справ Румунії викликало тимчасового повіреного у справах Росії для висловлення протесту через падіння російських безпілотників.

4 вересня в МЗС повідомили, що вночі в районі Ізмаїльського порту російські дрони-камікадзе Shahed-136 впали та здетонували на території Румунії. Це підтвердили й у ДПСУ.

Після цього румунське Міноборони заявило, що це "не становило жодної прямої військової загрози". Водночас у пресрелізі для румунської аудиторії було заявлено, що нічого на їхню територію не падало.

6 вересня міністр оборони Румунії Ангел Тилвер підтвердив, що на території Румунії виявлено сліди, ймовірно, падіння дрона.

Генсек НАТО заявив, що падіння уламків "шахеда" в Румунії не було "навмисною атакою".

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