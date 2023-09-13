Румыны снова нашли у себя обломки дрона после ночной атаки России на порты Дуная

Экипаж вертолета Военно-воздушных сил Румынии в городе Тулча, вероятно, обнаружил обломки беспилотника, похожего на те, которыми Россия атаковала Измаильский район Одесской области в ночь на 13 сентября. Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны страны.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Экипаж вертолета IAR 330 Puma ВВС Румынии обнаружил фрагменты, которые могут принадлежать беспилотнику. Они разлетелись на несколько десятков метров", – говорится в заявлении.

В сообщении говорится, что обломки были замечены в районе городов Нуфэру и Виктория в Тульчинском уезде.

Сейчас на месте работает спецгруппа для расследования и экспертизы. Это уже третий раз, когда в Румынии обнаруживают фрагменты беспилотников России, впервые подобный эпизод произошел 4 сентября.

Ночью жители румынских поселков получили уведомление с призывом пройти в укрытие – их предупредили об угрозе падения обломков российских беспилотников.

9 сентября Министерство иностранных дел Румынии вызвало временного поверенного в делах России для выражения протеста из-за падения российских беспилотников.

4 сентября в МИД сообщили, что ночью в районе Измаильского порта российские дроны-камикадзе Shahed-136 упали и сдетонировали на территории Румынии. Это подтвердили и в ГПСУ.

После этого румынское Минобороны заявило, что это "не составляло никакой прямой военной угрозы". В то же время в пресс-релизе для румынской аудитории было заявлено, что ничего на их территорию не падало.

6 сентября министр обороны Румынии Ангел Тылвэр подтвердил, что на территории Румынии обнаружены следы, вероятно, падения дрона.

Генсек НАТО заявил, что падение обломков "шахеда" в Румынии не было "преднамеренной атакой".

Читайте также: Группы российских дронов атаковали припортовые объекты на юге Одесской области: шестеро раненых

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.