Румыния готова сбивать российские дроны в случае опасности – штаб обороны страны

Заместитель начальника штаба обороны Румынии генерал Георгица Влад заявил, что Румыния готова сбивать российские дроны, если они будут представлять для страны угрозу. Его цитирует местное издание Digi24.

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По его словам, на фоне постоянных атак России на украинские порты на Дунае Румыния разместила в районе дельты Дуная около 600 военнослужащих и радиолокационные системы.

"Мы развернули несколько радаров, у нас активирована система обороны, и мы обсудили с союзниками в НАТО решение для того, чтобы противостоять российской агрессии", – сказал генерал.

Отвечая на вопрос, будет ли Румыния использовать свою систему ПВО против российских дронов, Влад заявил: "В зависимости от уровня угрозы мы готовы применить все имеющиеся военные средства для защиты территории Румынии".

4 сентября в МИД сообщили, что ночью в районе Измаильского порта российские дроны-камикадзе Shahed-136 упали и сдетонировали на территории Румынии. Это подтвердили и в ГПСУ.

6 сентября министр обороны Румынии Ангел Тилвер подтвердил, что на территории Румынии обнаружены следы, вероятно, падения дрона. 9 сентября там обнаружили обломки еще одного дрона, похожего на беспилотники армии РФ. А 13 сентября румыны обнаружили обломки дрона в 14 км от границы с Украиной.

Генсек НАТО заявил, что падение обломков "шахеда" в Румынии не было "преднамеренной атакой".

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