Румыния готова сбивать российские дроны в случае опасности – штаб обороны страны
Заместитель начальника штаба обороны Румынии генерал Георгица Влад заявил, что Румыния готова сбивать российские дроны, если они будут представлять для страны угрозу. Его цитирует местное издание Digi24.
По его словам, на фоне постоянных атак России на украинские порты на Дунае Румыния разместила в районе дельты Дуная около 600 военнослужащих и радиолокационные системы.
"Мы развернули несколько радаров, у нас активирована система обороны, и мы обсудили с союзниками в НАТО решение для того, чтобы противостоять российской агрессии", – сказал генерал.
Отвечая на вопрос, будет ли Румыния использовать свою систему ПВО против российских дронов, Влад заявил: "В зависимости от уровня угрозы мы готовы применить все имеющиеся военные средства для защиты территории Румынии".
- 4 сентября в МИД сообщили, что ночью в районе Измаильского порта российские дроны-камикадзе Shahed-136 упали и сдетонировали на территории Румынии. Это подтвердили и в ГПСУ.
- 6 сентября министр обороны Румынии Ангел Тилвер подтвердил, что на территории Румынии обнаружены следы, вероятно, падения дрона. 9 сентября там обнаружили обломки еще одного дрона, похожего на беспилотники армии РФ. А 13 сентября румыны обнаружили обломки дрона в 14 км от границы с Украиной.
- Генсек НАТО заявил, что падение обломков "шахеда" в Румынии не было "преднамеренной атакой".
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