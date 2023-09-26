Россия ударила по Измаилу, есть прилеты и пострадавшие. Появились фото последствий атаки

Российские оккупанты атаковали припортовую инфраструктуру в Измаильском районе Одесской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

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По его словам, враг атаковал регион дронами-камикадзе Shahed-136 на протяжении двух часов.

Силы противовоздушной обороны сбили большинство БпЛА.

В Измаильском районе прилет в припортовую инфраструктуру, пострадали два водителя грузовиков.

Повреждены здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков, шесть фур загорелись.

4 сентября в МИД сообщили, что ночью в районе Измаильского порта российские дроны-камикадзе Shahed-136 упали и сдетонировали на территории Румынии. Это подтвердили и в ГПСУ.

6 сентября министр обороны Румынии Анджел Тилвар подтвердил, что на территории Румынии обнаружены следы, вероятно, падения дрона. 9 сентября там обнаружили обломки еще одного дрона, похожего на беспилотники армии РФ. А 13 сентября румыны нашли обломки дрона в 14 км от границы с Украиной.

Генсек НАТО заявил, что падение обломков "шахеда" в Румынии не было "преднамеренной атакой".

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