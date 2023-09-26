У Кривому Розі пролунав вибух. РФ завдала ракетного удару по підприємству

оновлено

У Кривому Розі вранці 26 вересня пролунав вибух, Повітряні сили попередили про загрозу удару балістичними ракетами. Про звук вибуху повідомив голова військової адміністрації" Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Близько 06:23 на Дніпропетровщині було оголошено повітряну тривогу.

У командуванні Повітряних сил написали про загрозу застосування балістичного озброєння.

О 06:26 у Кривому Розі пролунав вибух.

Вілкул закликав нічого не знімати та не викладати у мережу.

Іншої інформації про можливі прильоти або роботу протиповітряної оборони поки що немає.

ОНОВЛЕНО о 07:31. Голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак написав про приліт по одному з підприємств у місті.

8 вересня 2023 року Росія вдарила по Кривому Рогу, внаслідок чого загинув поліцейський, ще десятки людей постраждали.

Протягом трьох годин у ніч проти 11 вересня Росія атакувала Кривий Ріг. На ранок пролунали повторні вибухи.

У Кривому Розі в ніч проти 19 вересня пролунав вибух, зафіксований приліт по багатоповерховому будинку.

Дивіться також Кривий Ріг. З'явилося відео моменту удару і перших хвилин після прильоту

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.