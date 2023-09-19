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У Кривому Розі вночі був вибух, є приліт по багатоповерхівці — пожежа та пошкодження

Этот материал также доступен на русском
19.09.2023, 07:54
У Кривому Розі вночі був вибух, є приліт по багатоповерхівці — пожежа та пошкодження - Фото
Кривий Ріг (Фото: скриншот з відео)

У Кривому Розі в ніч проти 19 вересня пролунав вибух, зафіксований приліт по багатоповерховому будинку. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, вночі у місті було чути вибух.

Через влучання спалахнув багатоповерховий будинок, пожежу загасили.

Вибухова хвиля пошкодила фасади трьох багатоповерхівок.

Вже вранці Сили протиповітряної оборони збили безпілотник над регіоном.

Раніше стало відомо, що окупанти вдарили по Львову дронами-камікадзе Shahed-136.

  • 4 вересня в МЗС повідомили, що вночі в районі Ізмаїльського порту російські дрони-камікадзе Shahed-136 впали та здетонували на території Румунії. Це підтвердили й у ДПСУ.
  • 6 вересня міністр оборони Румунії Ангел Тілвер підтвердив, що на території Румунії виявлено сліди, ймовірно, падіння дрона. 9 вересня там виявили уламки ще одного дрона, схожого на безпілотники армії РФ. А 13 вересня румуни виявили уламки дрона за 14 км від кордону з Україною.
  • Генсек НАТО заявив, що падіння уламків "шахеда" в Румунії не було "навмисною атакою".

Читайте також: Румунія готова збивати російські дрони у разі небезпеки – штаб оборони країни

Дмитро Гриниченко
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