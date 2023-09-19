В Кривом Роге ночью был взрыв, есть прилет по многоэтажке — пожар и повреждения

В Кривом Роге в ночь на 19 сентября прозвучал взрыв, зафиксирован прилет по многоэтажному дому. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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По его словам, ночью в городе был слышен взрыв.

Из-за попадания загорелся многоэтажный дом, пожар потушили.

Взрывная волна повредила фасады трех многоэтажек.

Уже утром Силы противовоздушной обороны сбили российский беспилотник над регионом.

Ранее стало известно, что оккупанты ударили по Львову дронами-камикадзе Shahed-136.

4 сентября в МИД сообщили, что ночью в районе Измаильского порта российские дроны-камикадзе Shahed-136 упали и сдетонировали на территории Румынии. Это подтвердили и в ГПСУ.

6 сентября министр обороны Румынии Ангел Тилвер подтвердил, что на территории Румынии обнаружены следы, вероятно, падения дрона. 9 сентября там обнаружили обломки еще одного дрона, похожего на беспилотники армии РФ. А 13 сентября румыны обнаружили обломки дрона в 14 км от границы с Украиной.

Генсек НАТО заявил, что падение обломков "шахеда" в Румынии не было "преднамеренной атакой".

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