Львов. РФ атаковала "шахедами", были взрывы, начался пожар, из под завалов достают людей

Российские оккупанты ударили по Львову дронами-камикадзе Shahed-136 под утро 19 сентября, начался пожар. Об этом сообщил городской голова Андрей Садовой.

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По его словам, в областном центре работала противовоздушная оборона, в результате удара начался пожар на промышленном складе. Все службы работают на месте.

Из под завалов достали мужчину и женщину.

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий уточнил, что пожар на складах значительный. Насчет пострадавших — женщина без травм, мужчина в тяжелом состоянии.

4 сентября в МИД сообщили, что ночью в районе Измаильского порта российские дроны-камикадзе Shahed-136 упали и сдетонировали на территории Румынии. Это подтвердили и в ГПСУ.

6 сентября министр обороны Румынии Ангел Тилвер подтвердил, что на территории Румынии обнаружены следы, вероятно, падения дрона. 9 сентября там обнаружили обломки еще одного дрона, похожего на беспилотники армии РФ. А 13 сентября румыны обнаружили обломки дрона в 14 км от границы с Украиной.

Генсек НАТО заявил, что падение обломков "шахеда" в Румынии не было "преднамеренной атакой".

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