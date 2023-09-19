Львів. РФ атакувала "шахедами", були вибухи, почалась пожежа, з-під завалів дістають людей

Російські окупанти вдарили по Львову дронами-камікадзе Shahed-136 під ранок 19 вересня, почалася пожежа. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

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За його словами, в обласному центрі працювала протиповітряна оборона, внаслідок удару почалася пожежа на промисловому складі. Усі служби працюють на місці.

З-під завалів дістали чоловіка та жінку.

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький уточнив, що пожежа на складах значна. Щодо постраждалих — жінка без травм, чоловік у тяжкому стані.

4 вересня в МЗС повідомили, що вночі в районі Ізмаїльського порту російські дрони-камікадзе Shahed-136 впали та здетонували на території Румунії. Це підтвердили й у ДПСУ.

6 вересня міністр оборони Румунії Ангел Тілвер підтвердив, що на території Румунії виявлено сліди, ймовірно, падіння дрона. 9 вересня там виявили уламки ще одного дрона, схожого на безпілотники армії РФ. А 13 вересня румуни виявили уламки дрона за 14 км від кордону з Україною.

Генсек НАТО заявив, що падіння уламків "шахеда" в Румунії не було "навмисною атакою".

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