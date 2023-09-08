Унаслідок чергової російської ракетної атаки на Кривий Ріг постраждали 72 людини. Про це повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул. Патрульна поліція опублікувала відео перших хвилин після ранкового обстрілу Кривого Рогу. Також у мережі з’явилося відео з вуличної камери спостереження, що зафіксувала безпосередньо момент удару.

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Патрульні спільно з іншими спеціальними службами розбирали завали, надавали громадянам першу допомогу та забезпечували охорону місця події.

Вілкул повідомив, що, за даними Повітряних сил, окупанти вдарили по Кривому Рогу ракетою "Іскандер-К".

"Внаслідок влучання в адмінбудівлю загинула одна людина, молодий хлопець, 72 людини – це вже остаточні дані – дістали поранення. 35 осіб перебувають у лікарні, з них три важкі. Основний діагноз – множинні осколкові поранення та термічні опіки", – повідомив очільник військової адміністрації.

Він зазначив, що тривога була оголошена до влучання ракети, і в радіусі 500 метрів від місця влучання є п’ять укриттів – всі були відчинені, однак люди масово пішли в укриття лише після прильоту.

Вілкул повідомив, що постраждало житло понад 5000 містян.

Зранку Росія вдарила по Кривому Рогу, в результаті чого загинув поліціянт, ще десятки людей постраждали.

Були сьогодні обстріли також у Запоріжжі та в Сумах. На Херсонську область росіяни сьогодні скинули авіабомбу, внаслідок чого загинули троє цивільних.

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