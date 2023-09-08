Попередньо, Росія атакувала Кривий Ріг "Іскандером-К" – Повітряні сили ЗСУ
За попередньою інформацією, зранку 8 вересня Росія запустила по Кривому Рогу ракету з балістичного комплексу "Іскандер-К". Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Він наголосив, що по прифронтових територіях, до яких можна зарахувати і Кривий Ріг, ворог зазвичай завдає ударів з невеликих відстаней, через що не завжди заздалегідь встигають оголосити повітряну тривогу.
"Попередні результати – це міг бути "Іскандер-К" по Кривому Рогу", – сказав Ігнат.
Що стосується сьогоднішніх обстрілів півночі та сходу, за словами Ігната, росіяни могли використати реактивну артилерію. Проте він закликав дочекатись остаточних даних.
За даними Нацполіції станом на 15:24, у результаті атаки на Кривий Ріг загинула одна особа, а кількість постраждалих зросла до 60.
- Зранку Росія вдарила по Кривому Рогу, в результаті чого загинув поліціянт, ще десятки людей постраждали.
- Були сьогодні обстріли також у Запоріжжі та в Сумах. На Херсонську область росіяни сьогодні скинули авіабомбу, в результаті чого загинули троє цивільних.
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