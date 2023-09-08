Попередньо, Росія атакувала Кривий Ріг "Іскандером-К" – Повітряні сили ЗСУ

За попередньою інформацією, зранку 8 вересня Росія запустила по Кривому Рогу ракету з балістичного комплексу "Іскандер-К". Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Він наголосив, що по прифронтових територіях, до яких можна зарахувати і Кривий Ріг, ворог зазвичай завдає ударів з невеликих відстаней, через що не завжди заздалегідь встигають оголосити повітряну тривогу.

"Попередні результати – це міг бути "Іскандер-К" по Кривому Рогу", – сказав Ігнат.

Що стосується сьогоднішніх обстрілів півночі та сходу, за словами Ігната, росіяни могли використати реактивну артилерію. Проте він закликав дочекатись остаточних даних.

ДОВІДКА. "Іскандер-К" – варіант російського балістичного оперативно-тактичного ракетного комплексу з використанням крилатих ракет Р-500. Дальність стрільби – 500 км, маса бойової частини – 480 кг. Висота польоту ракети – близько семи метрів під час виходу на ціль і не вище шести кілометрів. Ракета автоматично коригується весь час польоту й автоматично огинає рельєф місцевості.

За даними Нацполіції станом на 15:24, у результаті атаки на Кривий Ріг загинула одна особа, а кількість постраждалих зросла до 60.

Зранку Росія вдарила по Кривому Рогу, в результаті чого загинув поліціянт, ще десятки людей постраждали.

Були сьогодні обстріли також у Запоріжжі та в Сумах. На Херсонську область росіяни сьогодні скинули авіабомбу, в результаті чого загинули троє цивільних.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.