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Попередньо, Росія атакувала Кривий Ріг "Іскандером-К" – Повітряні сили ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
08.09.2023, 16:52
Попередньо, Росія атакувала Кривий Ріг
Фото - Нацполіція

За попередньою інформацією, зранку 8 вересня Росія запустила по Кривому Рогу ракету з балістичного комплексу "Іскандер-К". Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Він наголосив, що по прифронтових територіях, до яких можна зарахувати і Кривий Ріг, ворог зазвичай завдає ударів з невеликих відстаней, через що не завжди заздалегідь встигають оголосити повітряну тривогу.

"Попередні результати – це міг бути "Іскандер-К" по Кривому Рогу", – сказав Ігнат.

Що стосується сьогоднішніх обстрілів півночі та сходу, за словами Ігната, росіяни могли використати реактивну артилерію. Проте він закликав дочекатись остаточних даних.

ДОВІДКА. "Іскандер-К" – варіант російського балістичного оперативно-тактичного ракетного комплексу з використанням крилатих ракет Р-500. Дальність стрільби – 500 км, маса бойової частини – 480 кг. Висота польоту ракети – близько семи метрів під час виходу на ціль і не вище шести кілометрів. Ракета автоматично коригується весь час польоту й автоматично огинає рельєф місцевості.

За даними Нацполіції станом на 15:24, у результаті атаки на Кривий Ріг загинула одна особа, а кількість постраждалих зросла до 60.

Оксана Житнюк
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