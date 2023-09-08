Росія скинула авіабомбу на Херсонську область, вбила трьох цивільних
Сьогодні, 8 вересня, росіяни вкотре атакували авіацією Херсонську область, внаслідок чого загинули три людини. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Він повідомив, що в Одрадокам'янці Бериславського району російська авіабомба вбила двох жінок та одного чоловіка, і ще четверо місцевих мешканців отримали поранення.
Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що двох потерпілих 54 та 62 років шпиталізували у стані середньої тяжкості. Ще дві місцеві жительки 50 та 29 років лікування проходитимуть амбулаторно.
Крім цього, за словами очільника ОВА, окупанти вдарили з мінометів по селу Веселому. Там поранення отримав 67-річний чоловік.
- Також сьогодні Росія вдарила по Кривому Рогу, в результаті чого загинув поліціянт. Ще 41 людина постраждала.
- Були сьогодні обстріли також у Сумах і Запоріжжі.
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