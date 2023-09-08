Вибухи у Кривому Розі. Є влучання в будівлю поліції, загиблий та постраждалі – фото
Близько 08:58 після оголошення повітряної тривоги у Кривому Розі пролунав вибух. Згодом інформацію підтвердив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", – написав Вілкул.
О 08:56 в регіоні оголосили повітряну тривогу. За інформацією моніторингових каналів, йдеться про загрозу застосування балістики.
Місцевий ресурс СВОЇ пише про займання пожежі в одному з районів міста та про "велику кількість скла через вибиті вікна".
За попередньою інформацією Лисака, відомо про одного загиблого, дев'ятьох постраждалих, ще трьох людей дістали з-під завалів. Є влучання в адмінбудівлю, внаслідок чого зайнялися гаражі.
У МВС уточнили, що загинув поліціянт, троє людей, яких дістали з-під завалів – у важкому стані. Шість співробітників поліції отримали травми різного ступеня тяжкості. Також є пошкодження в житлових будинках поруч.
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