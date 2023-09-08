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Вибухи у Кривому Розі. Є влучання в будівлю поліції, загиблий та постраждалі – фото

Этот материал также доступен на русском
08.09.2023, 09:14
Вибухи у Кривому Розі. Є влучання в будівлю поліції, загиблий та постраждалі – фото - Фото
Вибух (Ілюстративне фото)

Близько 08:58 після оголошення повітряної тривоги у Кривому Розі пролунав вибух. Згодом інформацію підтвердив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", – написав Вілкул.

О 08:56 в регіоні оголосили повітряну тривогу. За інформацією моніторингових каналів, йдеться про загрозу застосування балістики.

Місцевий ресурс СВОЇ пише про займання пожежі в одному з районів міста та про "велику кількість скла через вибиті вікна".

За попередньою інформацією Лисака, відомо про одного загиблого, дев'ятьох постраждалих, ще трьох людей дістали з-під завалів. Є влучання в адмінбудівлю, внаслідок чого зайнялися гаражі.

Фото: МВС

У МВС уточнили, що загинув поліціянт, троє людей, яких дістали з-під завалів – у важкому стані. Шість співробітників поліції отримали травми різного ступеня тяжкості. Також є пошкодження в житлових будинках поруч.

Читайте також: Росіяни вдарили ракетою по Сумах, пролунали вибухи у Запоріжжі – є постраждалі

Мілана Головань
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війнавибухкривий рігОлександр Вілкул
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