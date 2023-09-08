Росіяни вдарили ракетою по Сумах, пролунали вибухи у Запоріжжі – є постраждалі
Вранці 8 вересня Росія завдала ракетного удару по приватному сектору у Сумах, також пролунало два вибухи у Запоріжжі – в регіоні оголошено повітряну тривогу.
О 05:53 у Сумській ОВА заявили про роботу протиповітряної оборони й закликали місцевих мешканців залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.
О 06:39 там повідомили, що російські окупанти завдали ракетного удару по приватному сектору.
"Зруйновано приватний будинок. Усі служби працюють на місці. Людям надається вся необхідна допомога", – йдеться у повідомленні.
Водночас моніторингові канали повідомили про вибухи у передмісті Запоріжжя.
За даними кореспондентів Суспільного та Укрінформу, було чутно два вибухи.
Водночас глава Запорізької ОВА Юрій Малашко закликав негайно пройти в укриття до відбою повітряної тривоги.
О 07:20 Малашко заявив, що, попередньо, є влучання кількома ракетами в об'єкти цивільної інфраструктури. Є постраждалі.
Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв додав, що внаслідок дії вибухової хвилі у багатоповерхових будинках та закладах освіти пошкоджено вікна. Підрахунок пошкоджень триває. Наразі відомо про одну постраждалу людину.
- 3 вересня Росія атакувала Ізмаїл і насамперед Рені. Унаслідок влучання у припортову інфраструктуру постраждали два цивільні працівники порту, вони ушпиталені.
- Вночі 4 вересня РФ здійснила чергову атаку на українські порти, і під час нальоту дронів (за даними МЗС/ДПСУ) деякі з них впали та вибухнули на території Румунії.
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