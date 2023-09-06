У Запоріжжі пролунав вибух. РФ завдала ракетного удару по підприємству, є постраждалі
У Запоріжжі вранці 6 вересня пролунав вибух, Повітряні сили попередили про загрозу балістичних ракет. Про це повідомили джерела LIGA.net в обласному центрі.
Вибух було чутно близько 10:23.
Водночас командування Повітряних сил написало про загрозу застосування балістичного озброєння.
Мешканців закликають бути в укриттях.
Офіційної інформації про можливі прильоти чи роботу протиповітряної оборони поки що не було.
ОНОВЛЕНО об 11:32. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко заявив про ракетний удар по об'єкту цивільної інфраструктури. Постраждали двоє людей — це співробітники підприємства. Усі служби працюють.
Раніше військова адміністрація Києва повідомила про ракетну атаку росіян під ранок 6 вересня, всі ракети були збиті силами протиповітряної оборони.
- 30 серпня 2023 року Росія атакувала Дарницький та Шевченківський райони Києва, загинули дві особи.
- 3 вересня Росія атакувала Ізмаїл і насамперед Рені. Унаслідок влучання у припортову інфраструктуру постраждали два цивільні працівники порту, вони ушпиталені.
- Вночі 4 вересня РФ здійснила чергову атаку на українські порти, і під час нальоту дронів (за даними МЗС/ДПСУ) деякі з них впали та вибухнули на території Румунії.
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