У Запоріжжі пролунав вибух. РФ завдала ракетного удару по підприємству, є постраждалі

доповнено

У Запоріжжі вранці 6 вересня пролунав вибух, Повітряні сили попередили про загрозу балістичних ракет. Про це повідомили джерела LIGA.net в обласному центрі.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Вибух було чутно близько 10:23.

Водночас командування Повітряних сил написало про загрозу застосування балістичного озброєння.

Мешканців закликають бути в укриттях.

Офіційної інформації про можливі прильоти чи роботу протиповітряної оборони поки що не було.

ОНОВЛЕНО об 11:32. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко заявив про ракетний удар по об'єкту цивільної інфраструктури. Постраждали двоє людей — це співробітники підприємства. Усі служби працюють.

Раніше військова адміністрація Києва повідомила про ракетну атаку росіян під ранок 6 вересня, всі ракети були збиті силами протиповітряної оборони.

30 серпня 2023 року Росія атакувала Дарницький та Шевченківський райони Києва, загинули дві особи.

3 вересня Росія атакувала Ізмаїл і насамперед Рені. Унаслідок влучання у припортову інфраструктуру постраждали два цивільні працівники порту, вони ушпиталені.

Вночі 4 вересня РФ здійснила чергову атаку на українські порти, і під час нальоту дронів (за даними МЗС/ДПСУ) деякі з них впали та вибухнули на території Румунії.

Читайте також: Зграї російських дронів атакували міста навпроти Румунії та морське узбережжя Одеської області

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.