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У Запоріжжі пролунав вибух. РФ завдала ракетного удару по підприємству, є постраждалі

Этот материал также доступен на русском
06.09.2023, 10:32
У Запоріжжі пролунав вибух. РФ завдала ракетного удару по підприємству, є постраждалі - Фото
Запоріжжя (Фото: скриншот з відео)
доповнено

У Запоріжжі вранці 6 вересня пролунав вибух, Повітряні сили попередили про загрозу балістичних ракет. Про це повідомили джерела LIGA.net в обласному центрі.

Вибух було чутно близько 10:23.

Водночас командування Повітряних сил написало про загрозу застосування балістичного озброєння.

Мешканців закликають бути в укриттях.

Офіційної інформації про можливі прильоти чи роботу протиповітряної оборони поки що не було.

ОНОВЛЕНО об 11:32. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко заявив про ракетний удар по об'єкту цивільної інфраструктури. Постраждали двоє людей — це співробітники підприємства. Усі служби працюють.

Раніше військова адміністрація Києва повідомила про ракетну атаку росіян під ранок 6 вересня, всі ракети були збиті силами протиповітряної оборони.

Читайте також: Зграї російських дронів атакували міста навпроти Румунії та морське узбережжя Одеської області

Дмитро Гриниченко
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