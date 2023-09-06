Росія запустила на Київ ракети різних типів з-під Саратова. Всі збили

В ніч проти 6 вересня та зранку російські терористи намагалися атакувати Київ ракетами різного типу, місцева влада повідомила, що всі повітряні цілі було збито.

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За словами начальника КМВА Сергія Попка, попередньо, країна-агресорка запустила крилаті ракети типу Х-101/555/55 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Саратовської області.

Одночасно по столиці були запущені ракети іншого типу, ймовірно – балістичного. Усі ворожі цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами й засобами ППО.

За даними місцевої влади, обійшлося без жертв та руйнувань.

30 серпня 2023 року Росія атакувала Дарницький та Шевченківські райони Києва, загинули дві особи.

Протягом трьох годин 6 вересня країна-терористка атакувала Одещину безпілотниками. Співробітник агропідприємства помер у лікарні.

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