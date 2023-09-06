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Росія запустила на Київ ракети різних типів з-під Саратова. Всі збили

Этот материал также доступен на русском
06.09.2023, 07:01
Росія запустила на Київ ракети різних типів з-під Саратова. Всі збили - Фото
Крилата ракета (Скриншот)

В ніч проти 6 вересня та зранку російські терористи намагалися атакувати Київ ракетами різного типу, місцева влада повідомила, що всі повітряні цілі було збито.

За словами начальника КМВА Сергія Попка, попередньо, країна-агресорка запустила крилаті ракети типу Х-101/555/55 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Саратовської області.

Одночасно по столиці були запущені ракети іншого типу, ймовірно – балістичного. Усі ворожі цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами й засобами ППО.

За даними місцевої влади, обійшлося без жертв та руйнувань.

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Мілана Головань
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