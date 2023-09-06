Россия запустила на Киев ракеты разных типов из-под Саратова. Все сбили

В ночь на 6 сентября и утром российские террористы пытались атаковать Киев ракетами разного типа, местные власти сообщили, что все воздушные цели были сбиты.

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По словам начальника КМВА Сергея Попко, предварительно, страна-агрессор запустила крылатые ракеты типа Х-101/555/55 из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Саратовской области.

Одновременно по столице были запущены ракеты другого типа, вероятно – баллистического. Все вражеские цели, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами ПВО.

По данным местных властей, обошлось без жертв и разрушений.

30 августа 2023 года Россия атаковала Дарницкий и Шевченковские районы Киева, погибли два человека.

В течение трех часов 6 сентября страна-террористка атаковала Одесскую область беспилотниками. Сотрудник агропредприятия скончался в больнице.

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