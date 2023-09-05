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Зеленский уже в Киеве: Завтра будут важные события и решения – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2023, 23:50
Владимир Зеленский (скриншот с видео)
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Президент Владимир Зеленский посетил 13 боевых бригад на Донбассе и Запорожском направлении и уже вернулся в Киев. Глава государства в видеообращении анонсировал поставки и производство вооружений, а также решения и события, важные для Украины.

"Вместе с генералами Сырским, Тарнавским, Содолем. Пообщались с комбригами, с комбатами. Наградили наших воинов. Кстати, ребята, все шевроны добавим вот здесь – вот такая у нас новая доска для шевронов. Пусть каждый гость Украины, с которыми я говорю в кабинете, видит, как Украина гордится своими людьми!" – сказал Зеленский.

Президент поблагодарил украинских боевых медиков и врачей.

"Большая гордость – наши воины, которые после ранений возвращаются на позиции, к своим собратьям", – отметил он.

Все запросы от украинских воинов будут у высших генералов, чиновников и международников, отметил Зеленский.

Президент анонсировал новые поставки вооружений и производство украинского оружия: "Обозначили с воинами несколько приоритетных позиций. То, что нужно сделать. Сделаем!"

Зеленский сообщил, что завтра будут важные для Украины события и решения.

"Я благодарю всех, кто сражается и работает ради нашего государства!" – подытожил он.

  • Зеленский посетил боевые бригады, ведущие наступательные действия на Бахмутском направлении, вручил им награды и узнал про проблемы украинских подразделений с обеспечением.
  • Президент снова посетил боевые бригады на фронте. Он пообщался с бойцами восьми бригад на Донецком направлении и опубликовал видео.
  • Зеленский подписал закон об изменении административно-территориального устройства Автономной Республики Крым.

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Артём Джерипа
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Владимир ЗеленскийвойнаДонбассЗапорожьевоенная помощь
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