UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский подписал закон об административном устройстве Крыма

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2023, 13:12
Зеленский подписал закон об административном устройстве Крыма - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский подписал закон об изменении административно-территориального устройства Автономной Республики Крым. Соответствующий закон был принят Верховной Радой еще 23 августа – в день проведения третьего саммита Крымской платформы.

"После вступления закона в силу — на следующий день после его официального опубликования, будут введены в действие решения, принятые парламентом в 2016-м и 2020 годах относительно декоммунизации и введения нового районного разделения Автономной Республики Крым", — говорится в сообщении представительства президента Украины в Крыму.

Там пояснили, что закон, в частности, предусматривает декоммунизацию и введение нового районного разделения.

Кроме того, он разрешает Кабмину утвердить на территории полуострова временные территориальные общины, на основе которых можно будет создать военные администрации.

"Уверены, что этот шаг очень важен на пути к деоккупации и послевоенному восстановлению Крымского полуострова", — подчеркнули в представительстве.

Читайте также: Глава оборонного комитета Британии: Для освобождения Крыма нужна более тонкая стратегия, не военная

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир ЗеленскийвойнаКрымзакон
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 