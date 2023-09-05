Зеленский подписал закон об административном устройстве Крыма

Президент Владимир Зеленский подписал закон об изменении административно-территориального устройства Автономной Республики Крым. Соответствующий закон был принят Верховной Радой еще 23 августа – в день проведения третьего саммита Крымской платформы.

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"После вступления закона в силу — на следующий день после его официального опубликования, будут введены в действие решения, принятые парламентом в 2016-м и 2020 годах относительно декоммунизации и введения нового районного разделения Автономной Республики Крым", — говорится в сообщении представительства президента Украины в Крыму.

Там пояснили, что закон, в частности, предусматривает декоммунизацию и введение нового районного разделения.

Кроме того, он разрешает Кабмину утвердить на территории полуострова временные территориальные общины, на основе которых можно будет создать военные администрации.

"Уверены, что этот шаг очень важен на пути к деоккупации и послевоенному восстановлению Крымского полуострова", — подчеркнули в представительстве.

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