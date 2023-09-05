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Глава оборонного комитета Британии: Для освобождения Крыма нужна более тонкая стратегия

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2023, 11:13
Глава оборонного комитета Британии: Для освобождения Крыма нужна более тонкая стратегия - Фото
Тобиас Эллвуд (Фото: EPA)

Глава оборонного комитета парламента Великобритании Тобиас Эллвуд заявил, что освобождение материковой части Украины возможно, а временно оккупированный Крым — это "вызов другого масштаба". Об этом он сообщил в интервью LIGA.net.

По его словам, Украине нужно иметь "достижимые цели", поскольку в Крыму базируется большое количество российских войск, а оккупация в 2014 году якобы "отдалила" жителей полуострова от страны. 

"Но мое мнение заключается в более тонкой стратегии по Крыму. Если мы вспомним пример Второй мировой войны – Западную Германию и Восточную Германию. Западная Германия начала процветать, экономика росла, все начали наслаждаться жизнью и были свободными. А как жилось в Восточной Германии? Сами восточные немцы сказали: Я не хочу, чтобы мной так управляли. Я хочу вернуться назад", — сказал Эллвуд.

Он отметил, что если Украина сможет вытеснить оккупантов, показать стабильность, развитие экономики, вступит в Европейский Союз и НАТО, то жители Крыма захотят вернуться. 

"Я думаю, что это правдоподобный и более дипломатический выход на фоне битвы, которая была бы необходима. Вы можете не завоевать все сердца и умы, потому что в Крыму есть люди, которые склоняются к России, а не к Западу. Поэтому убедите их, показывая, что Украина – это история успеха в долгосрочной перспективе", — считает парламентарий. 

  • 17 июля 2023 года Крымский мост был поврежден второй раз с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
  • 12 августа на Керченском мосту прогремели взрывы, поднимались клубы дыма в разных местах. Оккупанты сообщили о перекрытии движения и пожаловались на атаки украинских ракет.
  • По данным ВМС ВСУ, Крымский мост работает, однако неполноценно, а оккупанты бросают больше сил для охраны этого объекта.

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Дмитрий Гриниченко, Марк Сировой
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ВеликобританиявойнаКрымоккупациянаступлениеТобиас Эллвуд
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