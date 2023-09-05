Голова оборонного комітету Британії: Для звільнення Криму потрібна тонша стратегія, не військова

Голова оборонного комітету парламенту Великої Британії Тобіас Еллвуд заявив, що звільнення материкової частини України можливе, а тимчасово окупований Крим — це "виклик іншого масштабу". Про це він повідомив в інтерв'ю LIGA.net.

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За його словами, Україні потрібно мати "досяжні цілі", оскільки в Криму базується велика кількість російських військ, а окупація у 2014 році нібито "віддалила" мешканців півострова від країни.

"Але моя думка полягає у більш тонкій стратегії щодо Криму. Якщо ми згадаємо приклад Другої світової війни — Західну Німеччину та Східну Німеччину. Західна Німеччина почала процвітати, економіка росла, всі почали насолоджуватися життям і були вільними. А як жилося у Східній Німеччині? Самі східні німці сказали: Я не хочу, щоб мною так керували. Я хочу повернутися назад", — сказав Еллвуд.

Він зазначив, що якщо Україна зможе витіснити окупантів, показати стабільність, розвиток економіки, вступить до Європейського Союзу та НАТО, то жителі Криму захочуть повернутися.

"Я думаю, що це правдоподібний і дипломатичніший вихід на тлі битви, яка була б необхідною. Ви можете не завоювати всі серця та уми, тому що в Криму є люди, які схиляються до Росії, а не до Заходу. Тому переконайте їх, показуючи, що Україна — це історія успіху у довгостроковій перспективі", — вважає парламентар.

17 липня 2023 року Кримський міст було пошкоджено вдруге з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

12 серпня на Керченському мосту пролунали вибухи, здіймалися клуби диму в різних місцях. Окупанти повідомили про перекриття руху та поскаржилися на атаки українських ракет.

За даними ВМС ЗСУ, Кримський міст працює, проте неповноцінно, а окупанти кидають більше сил для охорони цього об'єкта.

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