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21 тонна вибухівки. Як уперше атакували Кримський міст – розповідь голови СБУ та фото

Этот материал также доступен на русском
19.08.2023, 09:04
21 тонна вибухівки. Як уперше атакували Кримський міст – розповідь голови СБУ та фото - Фото
Наслідки вибуху на Кримському мосту (Скриншот відео)

Голова Служби безпеки Василь Малюк розповів, як у жовтні 2022 року українці вперше підривали Кримський міст. Для цього знадобилася 21 тонна вибухівки. Малюк розповів про спецоперацію в інтерв'ю NV.

Щоб непомітно довезти 21 тонну вибухівки в тротиловому еквіваленті, співробітники СБУ обмотали вибухівку пакувальною плівкою.

У Службі безпеки оприлюднили унікальні фото підготовки до вибуху Кримського мосту. LIGA.net отримала їх від джерел у СБУ.

21 тонна вибухівки. Як уперше атакували Кримський міст – розповідь голови СБУ та фото

21 тонна вибухівки. Як уперше атакували Кримський міст – розповідь голови СБУ та фото

За легендою спецоперації, рулони такої плівки мала офіційно перевозити вантажівка.

Як розповів Малюк в інтерв'ю NV, працівники СБУ спеціально підібрали таку товщину плівки, щоби сканери на пунктах пропуску не помітили вибухівку.

Крім того, СБУ "обійшла" спеціальні глушилки на Кримському мості, що збивають GPS-координати. Тому 8 жовтня 2022-го вантаж "плівки" злетів на середину мосту.

"Ми сім кіл пекла пройшли, використали в темну стільки росіян", – розповів голова СБУ.

  • 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту стався підрив вантажівки, після чого спалахнули паливні цистерни поїзда, що прямував за залізницею мосту. Тоді кілька секцій автодороги впали у воду. 8 липня 2023-го МО визнало, що це зробила Україна.
  • 17 липня 2023 року в Керчі о 03:04 та 03:20 чули звуки вибухів. Окупанти повідомили про "НС" у районі 145-ї опори з боку Краснодарського краю РФ. Після 10:00 влада РФ написала про атаку двома "українськими" аквадронами.

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Наталія Медведєва
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війнаВасиль Малюккримський міст
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