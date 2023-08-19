21 тонна вибухівки. Як уперше атакували Кримський міст – розповідь голови СБУ та фото

Голова Служби безпеки Василь Малюк розповів, як у жовтні 2022 року українці вперше підривали Кримський міст. Для цього знадобилася 21 тонна вибухівки. Малюк розповів про спецоперацію в інтерв'ю NV.

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Щоб непомітно довезти 21 тонну вибухівки в тротиловому еквіваленті, співробітники СБУ обмотали вибухівку пакувальною плівкою.

У Службі безпеки оприлюднили унікальні фото підготовки до вибуху Кримського мосту. LIGA.net отримала їх від джерел у СБУ.

За легендою спецоперації, рулони такої плівки мала офіційно перевозити вантажівка.

Як розповів Малюк в інтерв'ю NV, працівники СБУ спеціально підібрали таку товщину плівки, щоби сканери на пунктах пропуску не помітили вибухівку.

Крім того, СБУ "обійшла" спеціальні глушилки на Кримському мості, що збивають GPS-координати. Тому 8 жовтня 2022-го вантаж "плівки" злетів на середину мосту.

"Ми сім кіл пекла пройшли, використали в темну стільки росіян", – розповів голова СБУ.

8 жовтня 2022 року на Кримському мосту стався підрив вантажівки, після чого спалахнули паливні цистерни поїзда, що прямував за залізницею мосту. Тоді кілька секцій автодороги впали у воду. 8 липня 2023-го МО визнало, що це зробила Україна.

17 липня 2023 року в Керчі о 03:04 та 03:20 чули звуки вибухів. Окупанти повідомили про "НС" у районі 145-ї опори з боку Краснодарського краю РФ. Після 10:00 влада РФ написала про атаку двома "українськими" аквадронами.

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