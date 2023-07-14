"Мне наплевать". Залужный обещает отвоевать Крым, несмотря на волнения некоторых союзников
14.07.2023, 21:07
Валерий Залужный (скриншот)
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный в интервью американской газете The Washington Post заявил, что вернет временно оккупированный Крым, несмотря на переживания некоторых западных союзников по поводу вероятной реакции Кремля.
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По словам журналистов, некоторые западные чиновники "частно волнуются" из-за вероятной реакции российского диктатора Владимира Путина на то, что украинские войска могут добраться до Крыма.
Залужный ответил, что его это не волнует и он достигнет цели.
"Как только у меня будут средства, я что-нибудь сделаю. Мне наплевать – меня никто не остановит", – сказал он.
- В начале июля президент Зеленский сообщил, что война не закончится, пока Крым не будет деоккупирован.
- 2 июля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что "Крым очень и очень давно входит в состав Украины", и подчеркнул, что именно "решение проблемы" с оккупацией полуострова может стать решающим для окончания войны.
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