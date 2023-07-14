"Мне наплевать". Залужный обещает отвоевать Крым, несмотря на волнения некоторых союзников

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный в интервью американской газете The Washington Post заявил, что вернет временно оккупированный Крым, несмотря на переживания некоторых западных союзников по поводу вероятной реакции Кремля.

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По словам журналистов, некоторые западные чиновники "частно волнуются" из-за вероятной реакции российского диктатора Владимира Путина на то, что украинские войска могут добраться до Крыма.

Залужный ответил, что его это не волнует и он достигнет цели.

"Как только у меня будут средства, я что-нибудь сделаю. Мне наплевать – меня никто не остановит", – сказал он.

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