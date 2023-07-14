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"Мені наплювати". Залужний обіцяє відвоювати Крим, попри хвилювання деяких союзників

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14.07.2023, 21:07
Валерій Залужний (скриншот)

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний в інтерв'ю американській газеті The Washington Post заявив, що поверне тимчасово окупований Крим, попри побоювання деяких західних союзників щодо ймовірної реакції Кремля.

За словами журналістів, деякі західні чиновники "приватно хвилюються" через ймовірну реакцію російського диктатора Володимира Путіна на те, що українські війська можуть дістатися Криму.

Залужний відповів, що його це не хвилює і він досягне мети.

"Щойно в мене будуть засоби, я що-небудь зроблю. Мені наплювати — мене ніхто не зупинить", – сказав він.

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Мілана Головань
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