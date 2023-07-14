"Мені наплювати". Залужний обіцяє відвоювати Крим, попри хвилювання деяких союзників

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний в інтерв'ю американській газеті The Washington Post заявив, що поверне тимчасово окупований Крим, попри побоювання деяких західних союзників щодо ймовірної реакції Кремля.

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За словами журналістів, деякі західні чиновники "приватно хвилюються" через ймовірну реакцію російського диктатора Володимира Путіна на те, що українські війська можуть дістатися Криму.

Залужний відповів, що його це не хвилює і він досягне мети.

"Щойно в мене будуть засоби, я що-небудь зроблю. Мені наплювати — мене ніхто не зупинить", – сказав він.

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