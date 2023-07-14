Байден про мир: Крим важливий, але є багато інших питань
14.07.2023, 11:30
Джо Байден (Фото: EPA)
Президент США Джо Байден вважає питання Криму важливим для закінчення війни, але зазначив, що є й "багато інших питань". Про це Байден розповів перед тим, як залишити саміт НАТО у Вільнюсі, повідомляє Голос Америки.
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Журналіст запитав Байдена: чи вважає він, що питання Криму має бути повністю вирішене, щоб "це означало, що війна закінчилась".
"І ще сімнадцять речей також потрібно повністю вирішити", – відповів президент США.
Він зазначив, що Крим важливий, але існує "багато інших питань", з якими потрібно впоратись.
- На початку липня президент Зеленський повідомив, що війна не закінчиться, поки Крим не буде деокуповано.
- На думку Байдена, Зеленський розуміє, що має зобов'язання від партнерів, тому український лідер "не хвилюється". Він порівняв цю модель взаємодії з тим, як США ведуть справи з Ізраїлем.
- 13 липня Байден заявив, що не вважає "реальною перспективою" застосування Росією ядерної зброї, але "хоча як знати".
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