Байден про мир: Крим важливий, але є багато інших питань

Президент США Джо Байден вважає питання Криму важливим для закінчення війни, але зазначив, що є й "багато інших питань". Про це Байден розповів перед тим, як залишити саміт НАТО у Вільнюсі, повідомляє Голос Америки.

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Журналіст запитав Байдена: чи вважає він, що питання Криму має бути повністю вирішене, щоб "це означало, що війна закінчилась".

"І ще сімнадцять речей також потрібно повністю вирішити", – відповів президент США.

Він зазначив, що Крим важливий, але існує "багато інших питань", з якими потрібно впоратись.

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