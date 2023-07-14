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Байден о мире: Крым важен, но есть много других вопросов

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2023, 11:30
Байден о мире: Крым важен, но есть много других вопросов - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден считает вопрос Крыма важным для окончания войны, но отметил, что есть и "много других вопросов". Об этом Байден рассказал перед тем, как покинуть саммит НАТО в Вильнюсе, сообщает Голос Америки.

Журналист спросил Байдена: считает ли он, что вопрос Крыма должен быть полностью решен, чтобы "это означало, что война закончилась".

"И еще семнадцать вещей тоже нужно полностью решить", – ответил президент США.

Он отметил, что Крым важен, но существует "много других вопросов", с которыми нужно справиться.

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Артём Джерипа
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