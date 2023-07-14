Байден о мире: Крым важен, но есть много других вопросов
14.07.2023, 11:30
Джо Байден (Фото: EPA)
Президент США Джо Байден считает вопрос Крыма важным для окончания войны, но отметил, что есть и "много других вопросов". Об этом Байден рассказал перед тем, как покинуть саммит НАТО в Вильнюсе, сообщает Голос Америки.
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Журналист спросил Байдена: считает ли он, что вопрос Крыма должен быть полностью решен, чтобы "это означало, что война закончилась".
"И еще семнадцать вещей тоже нужно полностью решить", – ответил президент США.
Он отметил, что Крым важен, но существует "много других вопросов", с которыми нужно справиться.
- В начале июля президент Зеленский сообщил, что война не закончится, пока Крым не будет деоккупирован.
- По мнению Байдена, Зеленский понимает, что у него есть обязательства от партнеров, поэтому украинский лидер "не волнуется". Он сравнил эту модель взаимодействия с тем, как США ведут дела с Израилем.
- 13 июля Байден заявил, что не считает "реальной перспективой" применение Россией ядерного оружия, но "хотя как знать".
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