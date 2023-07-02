Шольц: Крим – невід'ємна частина України, німецька зброя не має воювати в Росії
Крим давно є частиною України, яка, навіть залишаючись у складі СРСР, була державою-засновником Організації Об'єднаних Націй. Про це нагадав у телеінтерв'ю канцлер Німеччини Олаф Шольц.
Відповідаючи на питання щодо військової допомоги Україні, Шольц сказав, що "Крим дуже і дуже давно входить до складу України", і наголосив, що саме "вирішення проблеми" з окупацією півострова може стати вирішальним для закінчення війни.
Він також нагадав, що навіть у радянську епоху Україна була досить впливовою державою, щоб стати одним із засновників ООН.
Шольц також пояснив ставлення Німеччини щодо використання Україною військової допомоги Заходу.
"Ми передали багато танків і ми продовжимо це робити", – сказав він. Канцлер також наголосив, що Німеччина продовжить тренувати українських військових та надавати допомогу у зміцненні протиповітряної оборони України, у тому числі системи IRIS-T.
Однак при цьому, зазначив Шольц, "ми не хочемо, щоб зброя, яку ми постачаємо, потрапила на територію Росії".
- 26 червня 2023 року стало відомо, що Німеччина має намір до кінця року надати Україні ще 45 самохідних артилерійських установок Gepard.
- 29 червня міноборони Німеччини повідомило, що Україні передано ще одну радіолокаційну систему TRML-4D та інше озброєння.
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