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Шольц: Крим – невід'ємна частина України, німецька зброя не має воювати в Росії

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02.07.2023, 22:43
Шольц: Крим – невід'ємна частина України, німецька зброя не має воювати в Росії - Фото
Олаф Шольц (Фото - скріншот з відео)

Крим давно є частиною України, яка, навіть залишаючись у складі СРСР, була державою-засновником Організації Об'єднаних Націй. Про це нагадав у телеінтерв'ю канцлер Німеччини Олаф Шольц.

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Відповідаючи на питання щодо військової допомоги Україні, Шольц сказав, що "Крим дуже і дуже давно входить до складу України", і наголосив, що саме "вирішення проблеми" з окупацією півострова може стати вирішальним для закінчення війни.

Він також нагадав, що навіть у радянську епоху Україна була досить впливовою державою, щоб стати одним із засновників ООН.

Шольц також пояснив ставлення Німеччини щодо використання Україною військової допомоги Заходу.

"Ми передали багато танків і ми продовжимо це робити", – сказав він. Канцлер також наголосив, що Німеччина продовжить тренувати українських військових та надавати допомогу у зміцненні протиповітряної оборони України, у тому числі системи IRIS-T.

Однак при цьому, зазначив Шольц, "ми не хочемо, щоб зброя, яку ми постачаємо, потрапила на територію Росії".

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Сергій Бережний
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кримНімеччинавійськова допомогаолаф шольц
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