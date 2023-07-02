Шольц: Крим – невід'ємна частина України, німецька зброя не має воювати в Росії

Крим давно є частиною України, яка, навіть залишаючись у складі СРСР, була державою-засновником Організації Об'єднаних Націй. Про це нагадав у телеінтерв'ю канцлер Німеччини Олаф Шольц.

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Відповідаючи на питання щодо військової допомоги Україні, Шольц сказав, що "Крим дуже і дуже давно входить до складу України", і наголосив, що саме "вирішення проблеми" з окупацією півострова може стати вирішальним для закінчення війни.

Він також нагадав, що навіть у радянську епоху Україна була досить впливовою державою, щоб стати одним із засновників ООН.

Шольц також пояснив ставлення Німеччини щодо використання Україною військової допомоги Заходу.

"Ми передали багато танків і ми продовжимо це робити", – сказав він. Канцлер також наголосив, що Німеччина продовжить тренувати українських військових та надавати допомогу у зміцненні протиповітряної оборони України, у тому числі системи IRIS-T.



Однак при цьому, зазначив Шольц, "ми не хочемо, щоб зброя, яку ми постачаємо, потрапила на територію Росії".

26 червня 2023 року стало відомо, що Німеччина має намір до кінця року надати Україні ще 45 самохідних артилерійських установок Gepard.

29 червня міноборони Німеччини повідомило, що Україні передано ще одну радіолокаційну систему TRML-4D та інше озброєння.

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