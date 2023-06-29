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Україна отримала другий радар від Німеччини для комплексів ППО IRIS-T – відео видео

Этот материал также доступен на русском
29.06.2023, 23:16
Відео: HENSOLDT
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Україна отримала ще одну радіолокаційну систему TRML-4D та інше озброєння. Про це йдеться у повідомленні на сайті Федерального уряду Німеччини.

До нового пакету допомоги увійшли:

→ одна радіолокаційну систему TRML-4D (раніше: 1);

→ три мости для мостоукладача BIBER;

→ 16 вантажівок Zetros (раніше: 108);

→ два автомобілі прикордонної служби (раніше: 152);

→ одна мобільна та захищена система розмінування (раніше: 11).

Згідно з пресрелізом компанії-виробника TRML-4D, вартість одного РЛС становить близько 16,6 млн євро. Ці радари є однією зі складових системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM.

Зазначається, що радар використовує новітню технологію Active Electronically Scanned Array (AESA) із кількома цифровими променями. Він здатний ранньо виявляти різні типи повітряних цілей, зокрема, літаки, гелікоптери та крилаті ракети.

Компанія стверджує, що РЛС забезпечує швидке виявлення та супроводження близько 1500 цілей у радіусі до 250 км.

ДОВІДКА. IRIS-T SLM – це розроблений Diehl Defence наземний зенітно-ракетний комплекс із модифікованими керованими ракетами малої дальності IRIS-T з інфрачервоною головкою самонаведення, оснащений потужнішим двигуном. Дальність стрільби із вертикальної пускової установки – до 40 км, ураження – 20 км.
Радар TRML-4D здатний виявляти, супроводжувати та класифікувати різні типи повітряних цілей, приділяючи особливу увагу малорозмірним, швидкохідним і низьколітаючим та/або маневрувальним крилатим ракетам та літакам, а також гелікоптерам, що зависли.

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Артем Джеріпа
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війнаНімеччинавійськова допомогаIRIS-TTRML-4D
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