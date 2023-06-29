Украина получила еще одну радиолокационную систему TRML-4D и другое вооружение. Об этом говорится в сообщении на сайте Федерального правительства Германии.

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В новый пакет помощи вошли:

→ одна радиолокационная система TRML-4D (ранее: 1);

→ три моста для мостоукладчика BIBER;

→ 16 грузовиков Zetros (ранее: 108);

→ два автомобиля пограничной службы (ранее: 152);

→ одна мобильная и защищенная система разминирования (ранее: 11).

Согласно прессрелизу компании-производителя TRML-4D, стоимость одного РЛС составляет около 16,6 млн евро. Эти радары являются одной из составляющих системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM.

Отмечается, что радар использует новейшую технологию Active Electronically Scanned Array (AESA) с несколькими цифровыми лучами. Он способен рано обнаруживать различные типы воздушных целей, в частности, самолеты, вертолеты и крылатые ракеты.

Компания утверждает, что РЛС обеспечивает быстрое обнаружение и сопровождение около 1500 целей в радиусе до 250 км.

СПРАВКА. IRIS-T SLM – это разработанный Diehl Defence наземный зенитно-ракетный комплекс с модифицированными управляемыми ракетами малой дальности IRIS-T с инфракрасной головкой самонаведения, оснащенный более мощным двигателем. Дальность стрельбы из вертикальной пусковой установки – до 40 км, поражения – 20 км.

Радар TRML-4D способен обнаруживать, сопровождать и классифицировать различные типы воздушных целей, уделяя особое внимание малоразмерным, быстроходным и низколетающим и/или маневрируемым крылатым ракетам и самолетам, а также вертолетным вертолетам.

26 июня 2023 стало известно, что Германия намерена до конца года предоставить Украине еще 45 самоходных артиллерийских установок Gepard.

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