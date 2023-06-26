Берлин готовит долгую помощь ВСУ 155-мм снарядами, на два года уже согласовали – Spiegel

Федеральное правительство Германии хочет снабжать Киев 155-мм боеприпасами для гаубиц в долгосрочной перспективе. Об этом сообщает Spiegel.

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По информации Spiegel, федеральное правительство готовит долгосрочную поддержку Украины артиллерийскими боеприпасами.

В конце прошлой недели оборонное ведомство представило на утверждение бюджетному комитету бундестага соответствующее рамочное соглашение с компанией Rheinmetall.

Как отмечается, контракт предусматривает поставку до 333 000 боеприпасов 155-мм к 2029 году для пополнения собственных складов Германии, а также долгосрочное снабжение Вооруженных Сил Украины снарядами для гаубиц.

Согласно конфиденциальным документам, для Украины уже согласован первоначальный пакет из 20 000 снарядов на следующие два года, который обойдется Германии в 60 миллионов евро.

Как отмечается, после получения первого пакета боеприпасов Киев может заказать дополнительные пакеты.

Сообщается, что на сегодняшний день Германия поставила Украине около 25 000 артиллерийских боеприпасов в рамках военной помощи, и ожидается, что еще один транш такого же размера поступит на фронт в ближайшие недели.

25 июня стало известно, что Германия намерена до конца 2023 года предоставить Украине еще 45 самоходных артиллерийских установок Gepard.

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