RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Берлін готує довгу допомогу ЗСУ 155-мм снарядами, на два роки вже погодили – Spiegel

Этот материал также доступен на русском
26.06.2023, 14:58
Берлін готує довгу допомогу ЗСУ 155-мм снарядами, на два роки вже погодили – Spiegel - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Федеральний уряд Німеччини хоче постачати Києву 155-мм боєприпаси для гаубиць у довгостроковій перспективі. Про це повідомляє Spiegel.

За інформацією Spiegel, федеральний уряд готує довгострокову підтримку України артилерійськими боєприпасами.

Наприкінці минулого тижня оборонне відомство представило на затвердження бюджетному комітету бундестагу відповідну рамкову угоду з компанією Rheinmetall.

Як зазначається, контракт передбачає постачання до 333 000 боєприпасів 155 мм до 2029 року для поповнення власних складів Німеччини, а також довгострокове постачання Збройних Сил України снарядами для гаубиць.

Згідно з конфіденційними документами, для України вже узгоджено початковий пакет з 20 000 снарядів на наступні два роки, який коштуватиме Німеччині 60 мільйонів євро. 

Як наголошується, після отримання першого пакета боєприпасів Київ може замовити додаткові пакети.

Повідомляється, що на сьогодні Німеччина поставила Україні близько 25 000 артилерійських боєприпасів у рамках військової допомоги, і очікується, що ще один транш такого самого розміру надійде на фронт найближчими тижнями.

Читайте також: Зеленський зателефонував Байдену. Йшлося про далекобійну зброю та НАТО

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаНімеччинавійськова допомогаснаряди
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 