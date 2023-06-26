Берлін готує довгу допомогу ЗСУ 155-мм снарядами, на два роки вже погодили – Spiegel

Федеральний уряд Німеччини хоче постачати Києву 155-мм боєприпаси для гаубиць у довгостроковій перспективі. Про це повідомляє Spiegel.

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За інформацією Spiegel, федеральний уряд готує довгострокову підтримку України артилерійськими боєприпасами.

Наприкінці минулого тижня оборонне відомство представило на затвердження бюджетному комітету бундестагу відповідну рамкову угоду з компанією Rheinmetall.

Як зазначається, контракт передбачає постачання до 333 000 боєприпасів 155 мм до 2029 року для поповнення власних складів Німеччини, а також довгострокове постачання Збройних Сил України снарядами для гаубиць.

Згідно з конфіденційними документами, для України вже узгоджено початковий пакет з 20 000 снарядів на наступні два роки, який коштуватиме Німеччині 60 мільйонів євро.

Як наголошується, після отримання першого пакета боєприпасів Київ може замовити додаткові пакети.

Повідомляється, що на сьогодні Німеччина поставила Україні близько 25 000 артилерійських боєприпасів у рамках військової допомоги, і очікується, що ще один транш такого самого розміру надійде на фронт найближчими тижнями.

25 червня стало відомо, що Німеччина має намір до кінця 2023 року надати Україні ще 45 самохідних артилерійських установок Gepard.

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